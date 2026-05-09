Sprawa śmierci Łukasza Litewki wciąż jest szczegółowo badana przez śledczych. Do tragicznego wypadku doszło 23 kwietnia na odcinku między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Poseł został śmiertelnie potrącony przez 57-letniego kierowcę. 9 maja Litewka świętowałby 37. urodziny. Z tej okazji jego partnerka, Natalia, dodała na swój profil wpis z życzeniami dla ukochanego.

Urodziny Łukasza Litewki. "Choć pochłonęła mnie całkowita ciemność..."

"Nikt z was tak naprawdę nie musiał tutaj być, mogliście spędzić miły wieczór w rodzinnym gronie, odpocząć po ciężkiej pracy... ale jesteście, więc dajecie Łukaszowi coś, czego nikt już wam nigdy nie odda, coś, czego nie kupicie za żadne pieniądze... czas... jest to najpiękniejszy prezent" - zaczęła we wpisie Natalia. Jak zaznaczyła, były to słowa przemowy, którą przygotowała na ostatnią imprezę niespodziankę Litewki, którą zorganizowała razem ze znajomymi 1 lutego.

"Wiedziałam, że nie oczekujesz od innych niczego więcej niż czas. Czas, który uciekał ci przez palce. Czas, który był dla ciebie cenniejszy niż złoto. Czas, który się skończył... Szukam cię w każdym oddechu, w każdym szumie wiatru, w każdym śpiewie ptaków - czuję choć nie mogę dotknąć, a tępa cisza w miejscu, które nazywałam domem wyżera od środka, bo moim domem zawsze byłeś ty. Choć pochłonęła mnie całkowita ciemność, w którą nigdy nie chciałam zajrzeć - wiem, że ty odnalazłeś już swój błękit. Swoje niebo. Niezmiennie życzę ci Kochanie, abyś był spokojny i szczęśliwy. Zawsze byłeś aniołem stróżem, zawsze nim pozostaniesz. Ps. Pielęgnuję wszystkie domowe kwiaty, całą Twoją domową dżunglę. Możesz być spokojny. Dzisiaj twoje urodziny" - czytamy.

