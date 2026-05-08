Ostatnia rozmowa Łukasza Litewki przed śmiercią. "W słuchawce..."

23 kwietnia media obiegła tragiczna wiadomość o śmierci posła Łukasza Litewki. Polityk poruszał się na rowerze, gdy doszło do zderzenia z samochodem. Sekcja zwłok wykazała, że zmarł wskutek obrażeń w obrębie kończyn dolnych, które doprowadziły do wykrwawienia. 57-letni kierowca, który spowodował wypadek, opuścił areszt dzięki uiszczeniu 40 tysięcy złotych kaucji. Do mediów trafiają nowe informacje na temat ostatnich chwil życia Łukasza Litewki.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, prok. Bartosz Kilian, wspomniał o relacji świadka, który rozmawiał z Litewką tuż przed wypadkiem. "Świadek rozmawiał z Łukaszem Litewką aż do tragicznego momentu, gdy w słuchawce po prostu zaniknął głos pana posła" - powiedział w rozmowie z "Faktem". Bartosz Kilian ujawnił także czas zdarzenia. "Mam precyzyjnie ustaloną długość połączenia oraz konkretną godzinę, czyli 13.17, kiedy do operatora wpłynęło zgłoszenie o wypadku" - dodał.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu wspomniał również o tym, że na miejscu zabezpieczono słuchawkę, która prawdopodobnie znajdowała się w uchu posła i służyła do rozmowy telefonicznej. "Wszystko wskazuje na to, że przez cały czas rozmawiał z użyciem słuchawki. Jechał prawidłowo i był trzeźwy" - dodał Bartosz Kilian w rozmowie z tabloidem.
Kilka dni po pogrzebie posła, jego partnerka Natalia Bacławska opublikowała w mediach społecznościowych długi wpis. "Ilość dezinformacji oraz chaosu jest zatrważająca... ale postarajmy się to uporządkować w miarę możliwości" - pisała. Zwróciła uwagę na internetowe zbiórki. "Nie wierzcie w posty tworzone na bazie 'Łukasz by tego chciał', 'Łukasz miał pomóc w tej zrzutce'. Takie informacje posiada tylko i wyłącznie fundacja i mogą takie zrzutki wychodzić tylko z rąk fundacji. Jeżeli dana osoba, tworząc taki post, dodatkowo wrzuca zdjęcie Łukasza, podając się za jego przyjaciela/bliskiego, niestety wprowadza was w błąd i bazuje na emocjach" - dodała.