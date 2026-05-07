7 maja Donald Tusk odbył wizytę dyplomatyczną w Watykanie, gdzie został przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV i spotkał się z kard. Pietro Parolinem

Tematem rozmów z papieżem była m.in. sytuacja geopolityczna, działania na rzecz pokoju, wojna w Ukrainie, Bliski Wschód oraz pomoc humanitarna

Premier pochwalił się w mediach społecznościowych, że przywiózł wyjątkową publikację

7 maja Donald Tusk wyruszył z wizytą dyplomatyczną do Watykanu. Premier przyleciał do głowy kościoła z pustymi rękami. Za pomocą mediów społecznościowych zdradził, z jakim prezentem przybył. Nie krył przy tym ekscytacji.

Donald Tusk z podarunkiem dla papieża

Premier został przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV, w przeddzień rocznicy wyboru ojca świętego na Stolicę Piotrową. Polityk ponadto spotkał się z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolinem. Na tym nie koniec, bo zaplanowano, że złoży też kwiaty na grobie Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra.

Wiadomo, że rozmowa Donalda Tuska z Leonem XIV odbyła się za zamkniętymi drzwiami. Na oficjalnej, rządowej stronie premiera możemy przeczytać, że dotyczyła "sytuacji geopolitycznej oraz działań na rzecz pokoju, w tym zakończenia wojny w Ukrainie, stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz pomocy humanitarnej i zapobiegania konfliktom w Afryce".

Nim jednak polityk zasiadł do rozmów, pochwalił się na X, jaki podarunek przywiózł z Polski dla papieża. "Za chwilę rozpoczynam wizytę u Ojca Świętego Leona XIV. W podarunku wiozę Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim. Mam nadzieję, że się ucieszy" - mogliśmy przeczytać.

Donald Tusk spotka się też z premierką Włoch

Wiadomo także, że o godz. 15.30 szef rządu spotka się z premierką Włoch Giorgią Meloni w Palazzo Chigi. Z rządowej strony dowiadujemy się, że rozmowa "dotyczyć będzie relacji dwustronnych oraz kluczowych wyzwań stojących przed Europą i Unią Europejską. Liderzy omówią kwestie bezpieczeństwa, dalszego wsparcia dla Ukrainy, konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz procesu rozszerzenia Unii Europejskiej".