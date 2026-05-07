Marcin Kierwiński starł się z reporterem TV Republika. Nie krył irytacji

Marcin Kierwiński pojawił się 7 maja w Józefowie w województwie lubelskim. Zorganizował tam konferencję prasową, na której miał okazję porozmawiać z dziennikarzami - a wśród nich nie zabrakło reportera Telewizji Republika. Na antenie doszło kilku spięć polityka z pracownikiem prawicowej stacji. Polityk nie krył irytacji.

Marcin Kierwiński się zagotował. To powiedział reporterowi Telewizji Republika

W Józefowie nie zabrakło reportera stacji Telewizja Republika, który zdecydował się nawiązać do poprzedniej władzy, a konkretniej Funduszu Sprawiedliwości. - Panie Ministrze, a czy sprzęt kupiony szczególnie w ostatnich latach z Funduszu Sprawiedliwości sprawdza się dzisiaj w walce z ogniem? - zapytał dziennikarz. - Wy się wprost zapiszcie do tego PiS-u, bo naprawdę nie da się tego słuchać. Czy są jakieś pytania? - odparł na to polityk. - Sytuacja jest zbyt poważna. (...) Proszę pana, żeby pan przestał się zachowywać jak propagandysta - dodał po chwili minister. - Ja również pana proszę o odpowiedzi na pytania - stwierdził reporter.

To nie był jednak koniec spięć na linii minister-dziennikarz. - Panie Ministrze, czy pan wie, czy pan dron miał uprawnienia do latania, czy nie? - dopytywał reporter. - Panie redaktorze, uzyskał pan odpowiedź pani minister i tak będzie pan naprawdę to samo powtarzał? Czy są jakieś pytania? - odpowiedział z niezadowoloną miną Kierwiński, przewrócił oczami, a następnie odwrócił się w drugą stronę. - Panie ministrze, kiedy możemy się spodziewać informacji czy dromader, ten który się tu rozbił, miał możliwość... - zaczął ponownie dziennikarz. - Usłyszał już pan, koniec pytania - przerwał mu zirytowany polityk.

Dane Nielsen Audience Measurement wykazały, że program informacyjny TV Republika "Dzisiaj", który nadawany jest o godz. 19, przyciągnął w kwietniu 720 tys. widzów. To oznacza spadek o 16 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. To nie jest jednak koniec złych wieści dla stacji Tomasza Sakiewicza. Republika straciła również pozycję lidera wśród kanałów newsowych na rzecz TVN24. Więcej dowiecie się tutaj: "Fakty" TVN liderem, TVP i TV Republika tracą widzów. To nie koniec złych wieści dla Sakiewicza