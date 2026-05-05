Czy polscy politycy pamiętają jeszcze tabliczkę mnożenia i znają autorów lektur? Tego postanowił dowiedzieć się reporter "Dzień dobry TVN" przy okazji tegorocznych matur, które rozpoczęły się 4 maja. Wydaje się, że posłowie powinni znać odpowiedzi na pytania z zagadnień, które maturzyści muszą mieć w małym palcu. Bartek Dajnowski udał się z kamerą do Sejmu i przetestował wiedzę kilku polityków z różnych partii. Jak się okazuje, niektórzy z nich powinni chyba odświeżyć sobie niektóre tematy.

Posłowie pamiętają zagadnienia ze szkoły? Okazuje się, że nie wszyscy

Na pierwszy ogień poszło pytanie o tabliczkę mnożenia. Część posłów próbowała wymigać się od odpowiedzi. - Moja córka się w tej chwili przygotowuje do matury - stwierdził Ireneusz Raś, zapytany, ile to jest 9x7. - Ja się bardzo cieszę, że zaczynają kwitnąć kasztany, matury już tuż-tuż... - odpowiedziała z kolei Aleksandra Leo, gdy reporter spytał ją, ile wynosi 7x8. Poprawnej odpowiedzi (przypominamy - 56) udzielił natomiast Michał Wójcik. Nie był jednak do końca zadowolony ze sprawdzianu przeprowadzanego przez dziennikarza. - No pan mnie testuje. To ja pana będę testował. A ile to jest 17x19? - odparł.

Odpowiedzi na pytanie, ile wynosi 7x8, nie znał niestety Marek Ast, którego przed kamerą zjadły nerwy. - No niestety, zawsze to jest jakiś stres - stwierdził. Poprawnej odpowiedzi nie udzielił tu także Robert Kropiwnicki. Dariuszowi Wieczorkowi powinęła się noga przy pytaniu, ile wynosi 0,5+1/2. - Proszę uważać, bo to test na inteligencję - odpowiedział. Poseł wiedział za to, że w Polsce mamy 16 województw. Problemu z odpowiedzią na pytanie o ich liczbę nie miał także Mariusz Witczak. Nie wiedziała tego za to Żaneta Cwalińska-Śliwowska. - Nie liczyłam ich nigdy - odpowiedziała. - Wiem, że wcześniej ich było 49 przed reformą - dodała posłanka.

Tak politycy poradzili sobie z odpowiedziami na pytania o literaturę i historię

Łukasz Osmalak zawahał się przy pytaniu o rok upadku komunizmu w Polsce. Choć ostatecznie udzielił dobrej odpowiedzi, chwilkę się zastanawiał. - Ta niepewność w głosie mnie zaniepokoiła - skomentował lekko rozbawiony reporter. Dariusz Wieczorek nie był w stanie odpowiedzieć, kto walczył w wojnie secesyjnej, bo, jak stwierdził, "nie zdawał matury z historii".

Dla Adama Gomoły podchwytliwe okazało się pytanie o twórczość Wyspiańskiego. - Napisał "Stypę", "Wesele" czy "Cztery wesela i pogrzeb"? - usłyszał od dziennikarza. - Na pewno napisał "Wesele", a czy napisał jeszcze "Stypę" i "Cztery wesela", to tego nie wiem - powiedział poseł.