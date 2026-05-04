Justyna Dobrosz-Oracz jest jedną z najpopularniejszych dziennikarek, które zajmują się polityką. W mediach słynie z tego, że jest bezkompromisowa i nie boi się zadawać politykom niewygodnych pytań. Związana ze stacją TVP, jest od kilku lat jej twarzą. Pod nagraniem z nowego wywiadu z Januszem Kowalskim - byłym już posłem PiS, doszło do sporego poruszenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Ostre starcie Mentzena z dziennikarką TVP

Justyna Dobrosz-Oracz w starciu z Januszem Kowalskim. "Pani jest bezczelna"

Dziennikarka postanowiła zapytać polityka o zamieszanie wokół sprawy Zondacrypto. Jak się okazało, poseł nie był skory to rozmowy. - 450 tysięcy, które Fundacja Zbigniewa Ziobry dostała od Zondacrypto. pan to załatwił? - zaczęła Dobrosz-Oracz, zwracając się do Kowalskiego. - Ale jest pani bezczelna - odpowiedział krótko polityk. - Dlaczego? Zadaję pytanie proste - dodała dziennikarka. Kowalski zaczął po chwili szerzej odpowiadać, nie kryjąc zirytowania. - Ale jest pani bezczelna, dlaczego pani mnie pyta o rzeczy, które mnie nie dotyczą? - kontynuował Kowalski. - Kogo mam pytać? - dopytywała Dobrosz-Oracz.

Wymiana zdań polityka i dziennikarki wywołała poruszenie w sekcji komentarzy pod postem TVP Info. "Podziwiam panią! Przed taką sztuką trudno utrzymać kulturę", "Oni tylko obrażać potrafią", "Nie ma sensu dyskutować", "Dziennikarze pracujący w Sejmie powinni mieć dodatek zdrowotny i aureolę za świętą cierpliwość" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.

Tak Jarosław Kaczyński przywitał się z Justyną Dobrosz-Oracz. Nagranie mogło zaskoczyć

Przypomnijmy, że niedawno media rozpisywały się na temat innego nagrania z Dobrosz-Oracz. Dziennikarka próbowała wówczas porozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim. Na filmiku można było zobaczyć, że na powitanie prezes PiS pocałował Dobrosz-Oracz w dłoń. Internauci nie kryli zaskoczenia.

"Fakt" postanowił wtedy zapytać dziennikarkę o komentarz w sprawie. "Tak, prezes Kaczyński zazwyczaj wita się ze mną właśnie w taki sposób, zwłaszcza wtedy, gdy nie ma wokół tłumu innych dziennikarzy i tzw. przepychanek" - poinformowała w rozmowie.