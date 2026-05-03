Z okazji Dnia Flagi RP Katarzyna Zillmann opublikowała patriotyczne zdjęcia z flagą oraz wpis, w którym zaapelowała o uregulowanie transkrypcji wszystkich małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zwróciła się przy tym bezpośrednio do premiera Donalda Tuska.

Post wywołał duże poruszenie wśród internautów - część chwaliła zdjęcia sportsmenki, inni wspierali jej apel.

Sama Zillmann przyznała, że po latach walki liczy choć na ten "ważny krok" w stronę zmian.

Na 2 maja przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia Katarzyna Zillmann zamieściła w sieci patriotyczny wpis oraz zdjęcia, na których pozowała w sportowych strojach z polską flagą. Uwagę zwracają jednak nie tylko zdjęcia, ale też dołączony do nich wpis. Polska wioślarka i wicemistrzyni olimpijska poruszyła ważny temat.

Katarzyna Zillmann zwróciła się do Donalda Tuska. Chodzi o małżeństwa jednopłciowe

"Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Uwielbiam ją mieć na sobie - zaczęła sportsmenka i dodała: "Uwielbiałabym jeszcze bardziej, gdybyśmy chociaż ogarnęli te transkrypcje WSZYSTKICH małżeństw zawartych za granicą". W dalszej części wpisu Zillmann zwróciła się do Donalda Tuska i oznaczyła w nim oficjalne instagramowe konto premiera. "Nikt nie straci, a wszyscy będziemy świętować, obiecuję" - podkreśliła.

Wioślarka w ten sposób prawdopodobnie nawiązała do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z maraca tego roku, w którym sąd uchylił orzeczenie stołecznego sądu administracyjnego oraz wcześniejszą decyzję odmawiającą wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa jednopłciowego obywateli polskich. Chodzi oczywiście o ślub zawarty za granicą (więcej na ten temat TUTAJ)

Przypomnijmy też, że 28 kwietnia w gmachu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie zapadł inny ważny dla małżeństw jednopłciowych wyrok. Sąd zobowiązał w nim kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie do przeniesienia do rejestru stanu cywilnego, w drodze transkrypcji, aktu małżeństwa legalnie zawartego przez dwie kobiety w lipcu 2023 roku w Portugalii (kobiety złożyły skargę, po tym, jak odmówiono im transkrypcji aktu ich ślubu, czyli przeniesienia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru - red.). Więcej na temat przełomowego wyroku dotyczącego ślubu Jolanty i Alicji przeczytasz TUTAJ.

Warto nadmienić, że Katarzyna Zillmann obecnie jest w związku z Janja Lesar (panie poznały się w "Tańcu z gwiazdami", gdzie tańczyły w parze), a wcześniej jej partnerką była Julia Walczak.

Internauci komentują wpis Katarzyny Zillmann

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy. Część internautów odniosła się do zdjęć i komplementowała wysportowaną sylwetkę wioślarki. Inni z kolei komentowali jej słowa. "Trzymam kciuki za to, żeby pewnego dnia to było możliwe w Polsce. Jeśli nie... Słowenia nie jest daleko", "Ważny post!", "Super byłoby, gdybyśmy mogli brać śluby w Polsce, a nie jechać specjalnie za granicę! To byłoby coś" - mogliśmy przeczytać. Na te ostatnie słowa odpowiedziała sama zainteresowana. "Po trzech latach mój zapał się trochę ostudził, dlatego wierzę, że uda się wykonać chociaż ten ważny krok" - napisała Zillmann.