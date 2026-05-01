Podczas pogrzebu Łukasza Litewki uwagę opinii publicznej zwrócił drobny, ale znaczący szczegół w stroju Marty Nawrockiej. Do swojej torebki pierwsza dama przywiązała wzorzystą apaszkę. Jak się okazało, nie był to przypadkowy dodatek, lecz symboliczny element związany ze zmarłym posłem.

Historię apaszki opisała Alicja Stefaniuk. Fotografka wyjaśniła, że Marta Nawrocka otrzymała ją na początku lutego od Łukasza Litewki podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim, które dotyczyło problemu patoschronisk w Polsce. "Ta historia zaczyna się 3 lutego. Pałac Prezydencki. Czekałam na rozpoczęcie spotkania, gotowa wykonać fotorelację ze spotkania w sprawie patoschronisk w Polsce. Wtedy podszedł do mnie poseł Łukasz Litewka. Przedstawił się z uśmiechem, bez dystansu. I może zabrzmi to patetycznie, ale od razu dało się od niego wyczuć dobro i zauważenie drugiego człowieka" - zaczęła Stefaniuk.

Jak dodała, właśnie wtedy pierwsza dama otrzymała apaszkę z motywami polskich miast i zabytków, stworzoną przez rodzimą markę. Od tamtego czasu często ją nosiła, traktując jako subtelny znak wartości i wrażliwości.

Od tamtej chwili często ją zakładała, jakby wysyłała cichy sygnał o wartościach, o uważności, o tym, co ważne. Zauważyłam ją także wczoraj, podczas pogrzebu. Jako gest pamięci i hołd dla posła Łukasza Litewki. Dla mnie, fotografa, ważne są nie tylko zdjęcia, ale także to, co dzieje się między kadrami, dlatego postanowiłam opowiedzieć wam tę historię

- dodała fotografka. Zdjęcia apaszki, o której mowa, zobaczycie w naszej galerii:

Trwa śledztwo w sprawie śmierci Łukasza Litewki

Przypomnijmy, że Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w tragicznym wypadku w Dąbrowie Górniczej. Podczas jazdy na rowerze został potrącony przez samochód prowadzony przez 57-letniego mężczyznę. Okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane, a więcej na ten temat przeczytacie w naszym artykule: Nowe informacje ws. śmierci Łukasza Litewki. Prokuratura rozważa eksperyment procesowy.