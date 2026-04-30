28 kwietnia w Białym Domu odbyła się uroczysta kolacja, w której udział wzięli król Karol III i królowa Camilla. W pewnym momencie monarcha wygłosił przemówienie, w którym zażartował, że gdyby nie Brytyjczycy ojczystym językiem Amerykanów byłby dziś francuski. Na komentarz Emmanuela Macrona nie musiał długo czekać.
- Historia mojej rodziny wciąż znajduje odzwierciedlenie na waszych mapach, które przypominają nieco listę adresową naszych świątecznych kartek na przestrzeni wieków - mówił w swoim przemówieniu król Karol. Monarcha wymieniał miasta, do których ma wyjątkowy sentyment. Wśród nich znalazło się oczywiście Charleston, miasto w Karolinie Południowej. Później niespodziewanie wypalił o Francuzach.
- Trzeba jednak przyznać, że nasi francuscy przyjaciele również mogą poczuć się tu jak u siebie, wystarczy spojrzeć na mapę. Wspomniał pan niedawno, panie prezydencie, że gdyby nie Stany Zjednoczone, Europa mówiłaby dziś po niemiecku. Pozwolę sobie zauważyć, że gdyby nie my, prawdopodobnie mówilibyście po francusku! - zażartował. Przemowa króla Karola szybko dotarła do Emmanuela Macrona. "To byłoby szykowne!" - skwitował krótko prezydent Francji na swoim profilu na platformie X.
Jak donosi magazyn "People" menu na uroczystą kolację skomponowała Melania Trump. Pierwszym daniem był krem z ogrodowych ziół uzupełniony orzeźwiającą sałatką z serc palmy. Później gościom podano ravioli z wiosennymi ziołami, z nadzieniem z ricotty, smardzów i świeżych ziół zebranych z ogrodu Białego Domu. Największą niespodzianką okazał się tort. Na gości czekało czekoladowe ciasto w kształcie... ula, wypełnione kremem waniliowym z warstwą migdałowego biszkoptu i kruszonką z palonego masła.