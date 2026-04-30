29 kwietnia w Sosnowcu odbył się pogrzeb Łukasza Litewki

Wśród żałobników znalazła się m.in. Doda, która złożyła na grobie posła wieniec z osobistym przesłaniem

Dzień po pogrzebie Doda opublikowała emocjonalny wpis w mediach społecznościowych, żegnając Litewkę słowami podkreślającymi jego zaangażowanie w obronę słabszych

29 kwietnia tłum żałobników zebrał się w Sosnowcu, aby towarzyszyć Łukaszowi Litewce w jego ostatniej drodze. W kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu obecni byli jego bliscy, przyjaciele, a także współpracownicy. W pobliżu świątyni zgromadziły się również osoby, które niezwykle ceniły zaangażowanie Łukasza Litewki i chciały oddać posłowi hołd. Wśród żałobników znalazła się również Doda, która miała okazję poznać Łukasza Litewkę przy okazji wspólnej pracy przy akcjach charytatywnych. Wokalistka pożegnała przyjaciela, składając na jego grobie wieniec z wyjątkowym napisem.

Doda żegna Łukasza Litewkę. Takie słowa mu zadedykowała

30 kwietnia, dzień po pogrzebie, na Facebooku Dody pojawił się emocjonalny post. Wokalistka zamieściła zdjęcie, na którym widać miejsce pochówku Łukasza Litewki i zdobiące je kwiaty. Doda dołączyła do niego krótki wpis. "Ten, który stawał w obronie najsłabszych i przeciwko najmocniejszym. Spoczywaj w pokoju, Łukasz" - przekazała. Jak widać na zdjęciu, które opublikowała, te same słowa znalazły się na wieńcu od niej. Doda złożyła na grobie Łukasza Litewki dużą wiązankę składającą się z czarnych róż.

Włodzimierz Czarzasty na pogrzebie Łukasza Litewki wspomniał wzruszającą historię

Pogrzeb Łukasza Litewki miał charakter państwowy, a na ceremonii obecni byli politycy, w tym m.in. Karol Nawrocki i jego żona, Donald Tusk czy Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu był jedną z osób, które po mszy wygłosiły przemówienie. Polityk wspomniał Łukasza Litewkę jako dobrego człowieka, który kochał ludzi i żył dla innych.

- Pamiętam Wielkanoc 2021 roku, dzwoni, mówi: "w Warszawie jest pies, dla którego znalazłem dom w Sosnowcu, przywieź go. Przywiozłem - wspominał Włodzimierz Czarzasty. - Bo to było dla niego ważne. Nie polityka - stworzenia, ludzie i Sosnowiec. Był oddany ludziom i sprawom, to on określał, co jest ważne, a co jest nieważne. Jednoczył ludzi. Potrafił zgromadzić wokół siebie osoby o różnych poglądach, nawet po śmierci - dodał marszałek Sejmu.

Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w wypadku drogowym, do którego doszło w Dąbrowie Górniczej. Poseł poruszał się na rowerze, gdy został potrącony przez samochód. Wciąż trwa postępowanie w tej sprawie.