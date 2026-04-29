Marta Nawrocka pojawiła się na uroczystej kolacji przygotowanej przez Marijanę Grlić Radman, gdzie zgromadziły się małżonki najważniejszych polityków uczestniczących w wydarzeniu. Wśród zaproszonych gości była m.in. Agata Kornhauser-Duda, co stworzyło okazję do ich bezpośredniego spotkania. Towarzyszyły im także inne małżonki przywódców, m.in. Diana Nausediene oraz przedstawicielki Mołdawii, Estonii i Stanów Zjednoczonych.

Marta Nawrocka na oficjalnej wizycie. Spotkanie z Agatą Kornhauser-Dudą przyciąga uwagę

Na oficjalnym profilu pierwszej damy na Instagramie pojawił się wpis dotyczący tej wyjątkowej delegacji. "W trakcie wspólnego programu w Dubrowniku miałyśmy okazję do rozmów o współpracy i inicjatywach budujących więzi między naszymi krajami, a także do wymiany doświadczeń w zakresie projektów społecznych oraz wsparcia lokalnych społeczności" - oznajmiła Marta Nawrocka. Nie zabrakło zdjęć ze spotkań, na których w oczy rzuca się była pierwsza dama. Nawrocka i Duda uśmiechają się na fotografiach i ponadto widzimy, że zajęły miejsca obok siebie przy jednym stole. Tego dnia nawet ubrały się podobnie - postawiły na białe marynarki oraz czarne doły.

Program wizyty obejmował zwiedzanie najważniejszych zabytków Dubrownika. Małżonki przywódców zobaczyły m.in. XV-wieczną Bramę Pile - główne wejście do Starego Miasta, strzeżone przez figurę św. Błażeja. Odwiedziły także XIV-wieczny Klasztor Franciszkanów z jedną z najstarszych działających aptek w Europie. Sam Dubrownik, wpisany na listę UNESCO, uchodzi za najpopularniejszy kierunek turystyczny w Chorwacji.

Agata Duda i jej życie po byciu pierwszą damą. Co robi obecnie?

Oczy Polaków są skupione od kilku miesięcy na Marcie Nawrockiej, a co dzieje się z Agatą Dudą? Pod koniec marca pisaliśmy o pewnych zaskakujących spekulacjach. W podcaście "W związku ze śledztwem" Dominika Długosz i Mariusz Gierszewski poruszono temat rzekomego zatrudnienia Agata Kornhauser-Duda w krakowskim oddziale Narodowy Bank Polski. Prowadzący przyznali, że przed publikacją nie uzyskali odpowiedzi na swoje pytania w tej sprawie. Instytucja odniosła się do doniesień i zaprzeczyła, jakoby Agata Kornhauser-Duda była lub kiedykolwiek została jej pracownicą.