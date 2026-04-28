27 kwietnia król Karol III i królowa Camilla przylecieli do USA na wizytę trwającą do 30 kwietnia, obejmującą spotkanie z Donaldem Trumpem i Melanią w napiętym kontekście międzynarodowym

27 kwietnia król Karol III i królowa Camilla przylecieli do USA, aby spotkać się z Donaldem Trumpem i jego żoną Melanią (ich wizyta potrwa do 30 kwietnia). Następnego dnia, po tym, jak prezydent USA oficjalnie przywiał królewską parę, kamery uchwyciły skandaliczne zachowanie polityka. Na ujęciach, które trafiły do sieci widać, jak 79-latek dotyka pośladków żony.

Kolejny skandal z Donaldem Trumpem w roli głównej

Król Karol i królowa Camilla przylecieli do USA z wizytą dyplomatyczną w czasie, gdy prezydent Trump i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer nie mogą dojść do porozumienia w sprawie konfliktów międzynarodowych (przypomnijmy, że amerykański polityk naciska na Wielką Brytanię, aby pomogła w wojnie w Iranie). Zagraniczna prasa przewidywała, że spotkanie królewskiej pary z prezydentem USA i pierwszą damą może nie należeć więc do najłatwiejszych. Szybko okazało się jednak, że po wymianie pierwszych uprzejmości król Karol III i królowa Camilla zaczęli chichotać (więcej na ten temat przeczytacie tutaj). To jednak nie ten incydent przyciągnął uwagę opinii publicznej.

Dużo głośniej zrobiło się o tym, co wydarzyło się następnego dnia. 28 kwietnia Donald i Melania Trump pozowali do zdjęć z królewską parą przed Białym Domem. Polityk uścisnął dłoń króla, a chwilę później położył ją na pośladkach żony. Ten niesmaczny gest uwieczniły kamery. Zdjęcie zza kulis tej sytuacji udostępniła także w sieci reporterka CBS News Jennifer Jacobs. Fotografia szybko stała się viralem (znajdziesz ją także w naszej galerii).

Donald Trump słynie z kontrowersyjnych zachowań i wypowiedzi. W ostatnim czasie głośno było o jego wpisach w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, że prezydent USA opublikował na swojej platformie Truth Social grafikę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, na której wciela się w... Jezusa.

Warto też przypomnieć, że nazwisko Donalda Trumpa pojawia się w ujawnionych dokumentach na temat Epsteina około 3,2 tys. razy (większość z nich nie jest jeszcze potwierdzona). W aktach są też zeznania kobiety, która twierdzi, że polityk zgwałcił ją, kiedy miała 13 lat (nie był wówczas jeszcze prezydentem). Kiedy jednak dziennikarze w lutym tego roku zapytali Trumpa o akta Epsteina, prezydent zbagatelizował sytuację i stwierdził, że w dokumentach "nie ma nic przeciw niemu" i nie ma czasu na tego typu problemy.

Gdy dziennikarka CNN Kaitlin Collins nie odpuszczała i zapytała prezydenta o to, co powiedziałby ofiarom Epsteina, postanowił ją zaatakować i obrazić. - Wiesz, jesteś najgorszą reporterką. Nic dziwnego, że CNN nie ma oglądalności przez takich ludzi jak ty - powiedział. - Wiecie, ona jest młodą kobietą, a chyba nigdy nie widziałem, żebyś się uśmiechała. Znam cię od dziesięciu lat. Chyba nigdy nie widziałem uśmiechu na twojej twarzy - kontynuował. - Wiesz, dlaczego się nie uśmiechasz? Bo wiesz, że nie mówisz prawdy i jesteś w bardzo nieuczciwej organizacji. Powinni się ciebie wstydzić - mówił, odwracając tym samym uwagę od zadanego wcześniej pytania.