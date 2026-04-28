2 stycznia Aleksandra i Sławosz Uznańscy-Wiśniewscy za pomocą mediów społecznościowych przekazali, że ich rodzina się powiększy i spodziewają się pierwszego dziecka. Pokazali wówczas ciążowe kadry, w tym m.in. zdjęcie USG. W opisie pod zdjęciem poinformowali, że maluch ma pojawić się na świecie wiosną. Teraz inna posłanka opublikowała na Instagramie najnowsze zdjęcie, na którym widać Uznańską-Wiśniewską w zaawansowanej ciąży.

Zobacz wideo Tak Tomasz Włosok dowiedział się, że będzie ojcem! "Zorientowałem się"

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska pokazała ciążowe krągłości

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska od czasu ogłoszenia ciąży pozostaje bardzo aktywna i jest stałą bywalczynią Sejmu. Publikuje też zdjęcia na instagramowych i facebookowych kontach, na których dokumentuje swoją zawodową działalność. Na ujęciach rzadko jednak eksponuje ciążowe krągłości. Te nie są zwykle zbyt widoczne, ponieważ posłanka decyduje się na luźne marynarki oraz ciemne stylizacje.

28 kwietnia w sieci pojawiła się jednak nowa fotografia, na której doskonale widać, jak żona Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego prezentuje się w ciąży. Opublikowała ją posłanka Platformy Obywatelskiej - Kinga Gajewska, która także znalazła się w kadrze. Na zdjęciu widać, jak dotyka brzucha Uznańskiej-Wiśniewskiej. "Kuluary z @aleksandrakwisniewska. Może jednak się zarażę?" - śmiała się Gajewska w opisie do fotografii.

Pod zdjęciem szybko pojawiło się wiele komentarzy. Internauci zachwycali się kadrem i komplementowali przyszłą mamę. "Wygląda pani pięknie. Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia", "Cosmic Baby", "Urodzi się kosmonauta. Wszystkiego najlepszego" - mogliśmy przeczytać.

Sławosz Uznański-Wiśniewski i Aleksandra Uznańska-Wiśniewska tworzą zgrany duet. Zaskakujące, ile lat ich dzieli

Chociaż na pierwszy rzut oka wyglądają jak para rówieśników, Uznańskich-Wiśniewskich dzieli dziesięć lat. Sławosz urodził się 12 kwietnia 1984 roku, natomiast Aleksandra przyszła na świat 27 maja 1994 roku.

Małżeństwo wielokrotnie udowadniało, że ich relacja oparta jest na szacunku, wsparciu i głębokim partnerstwie - zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Sławosz nie ukrywa, że choć trudno było mu przewidzieć, jak potoczą się losy tej znajomości, stracił dla ukochanej głowę. - Miała takie hasło: "Rowerem do Sejmu". Ja akurat przechodziłem, zupełnie niezależnie i zobaczyłem Aleksandrę, która się do mnie uśmiechnęła. Ten uśmiech mnie pokonał. Ale nie poznaliśmy się wtedy, dopiero kilka tygodni później umówiliśmy się na pierwszą randkę - wyjawił astronauta w trakcie wywiadu z żoną dla "halo tu polsat".