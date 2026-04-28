Marta Nawrocka wyróżnia się aktywnością medialną - udziela wywiadów, zabiera głos publicznie i regularnie działa w mediach społecznościowych.

Marta Nawrocka została pierwszą damą w czerwcu 2025 roku. W przeciwieństwie do swojej poprzedniczki, Agaty Dudy stara się publicznie zabierać głos. Udzieliła już licznych wywiadów m.in. "Vivie!" i stacji TVN. Jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie relacjonuje swoją działalność. Jak radzi sobie w roli pierwszej damy? Tę odpowiedź dają wyniki sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Sonda: Czy Marta Nawrocka powinna być bardziej aktywna społecznie i medialnie?

Czy Marta Nawrocka radzi sobie w roli pierwszej damy?

26 kwietnia Wirtualna Polska pochwaliła się wynikami sondażu, który przeprowadziła na jej zlecenie agencja badawcza United Surveys. Eksperci zapytali Polki i Polaków o to, "jak oceniają dotychczasową postawę Marty Nawrockiej w roli pierwszej damy".

Łącznie aż 50,5 proc. respondentów oceniło Martę Nawrocką pozytywnie. Warto w tym miejscu nadmienić, że 22,7 proc.badanych wskazało na odpowiedź "zdecydowanie pozytywnie", a 27,8 proc. "raczej pozytywnie".

31 proc. respondentów oceniło postawę Nawrockiej negatywnie. Z tego 11,8 proc. określiło ją "zdecydowanie negatywnie". Pozostałe 18,5 proc. respondentów należało do grupy niezdecydowanej, która decydowała się na odpowiedzi "nie wiem" lub "trudno powiedzieć".

Tak oceniano Martę Nawrocką zaraz po tym, jak ogłoszono, że Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie

Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura to fundacja zajmująca się badaniami i analizą mediów oraz bezpieczeństwa informacji w przestrzeni cyfrowej. W czerwcu 2025 roku jednostka przygotowała raport na temat tego, jak Marta Nawrocka jest postrzegana przez użytkowników mediów społecznościowych. Co wówczas porównywali żonę Karola Nawrockiego do ideału kobiety reprezentującej państwo, w głównej mierze skupiając się na jej stylu i wyglądzie. Zwrócono wtedy uwagę, że ubrania stały się narzędziem do oceny tego, czy Nawrocka jest odpowiednią osobą na stanowisko pierwszej damy.

24 proc. komentarzy skupiało się na przeszłości Nawrockiej, spekulując na temat jej życia prywatnego i rodzinnego. Według autorów raportu to dowód na "głęboko zakorzeniony mechanizm osądzania kobiet przez pryzmat ich przeszłości". Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.