Radosław Sikorski pojawił się na konferencji prasowej 28 kwietnia

Radosław Sikorski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków. Obecnie jest ministrem spraw zagranicznych, a także wicepremierem, co oznacza, że często ma okazję na rozmowy z dziennikarzami. Podczas konferencji prasowej 28 kwietnia Sikorski opowiadał m.in. o sprawie przelotu słowackiego premiera do Moskwy, jak również podjął temat Zbigniewa Ziobry. Uwagę mediów przyciągnęło jednak to, co powiedział do dziennikarki TV Trwam.

Nagrania z konferencji Sikorskiego pojawiły się w sieci. Jedno z ich przykuło szczególną uwagę. Redakcja programu "Szkło kontaktowe" zwróciła uwagę na to, w jaki sposób wicepremier przywitał się z jedną z dziennikarek. - Dzień dobry, Urszula Zbyszyńska-Witek z telewizji Trwam. Panie premierze... - zaczęła reporterka, ale polityk szybko wtrącił przywitanie. - Szczęść Boże - powiedział. "Minister Radosław Sikorski wie, jak się odpowiednio przywitać" - podkreślono w poście na Facebooku programu.

Internauci od razu ruszyli do komentowania. Doceniali Sikorskiego. Twierdzili, że zawsze wie, co powiedzieć. "I za to go lubię", "Uwielbiam pana ministra!", "Radek, ty wiesz jak odpowiedzieć! Nikt ci nie dorówna", "Pan Minister Sikorski jest doskonały! Odpowiada krótko, rzeczowo i na temat, trafiając obłędnie w punkt!" - pisali widzowie.

Sikorski jest jedną z twarzy obecnego rządu, a prywatnie jest dumny ojcem dwóch synów. Polityk z dziennikarką Anne Applebaum doczekał się Tadeusza i Aleksandra. Podczas konferencji w Atlantic Council w 2024 roku opowiedział o tym, czym zajmuje się Tadeusz. Okazuje się, że jest amerykańskim żołnierzem. - Jestem ministrem spraw zagranicznych Polski, moja żona jest Amerykanką. Natomiast większość z was może nie wiedzieć, że nasz syn jest amerykańskim żołnierzem - ujawnił.

Co robi Aleksander? Na co dzień jest aktywistą, który uzyskał tytuł licencjata Uniwersytetu Yale oraz tytuł magistra Kolegium Europejskiego. Dowodził również biurem CEE Human Rights Foundation. Według Onetu w 2023 roku kierował kampanią Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej. Skąd wzięły się imiona synów Sikorskiego? Tego dowiecie się tutaj: Ile dzieci ma Radosław Sikorski? Wybrał dla nich znaczące imiona