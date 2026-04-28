Król Karol i królowa Camilla przylecieli do Stanów Zjednoczonych

Królewska para bierze udział w obchodach z okazji 250. rocznicy powstania USA

Donald Trump i Melania Trump powitali króla Karola i królową Camillę

Królowa Camilla zaliczyła wpadkę podczas wspólnej sesji zdjęciowej. Ustawiła się w niewłaściwym miejscu

Król Karol zauważył wpadkę żonę i od razu zwrócił jej uwagę

W poniedziałek, 27 kwietnia, król Karol i królowa Camilla przylecieli do Stanów Zjednoczonych na zaplanowaną czterodniową wizytę, która jest związana z obchodami 250. rocznicy powstania kraju. Królewska para spotkała się z Donaldem Trumpem i Melanią Trump, którzy oficjalnie ich powitali. Uważni obserwatorzy zauważyli wpadkę królowej Camilli podczas wspólnego pozowania do zdjęcia.

Niebywałe, co zrobiła królowa Camilla podczas spotkania z Donaldem Trumpem. Król od razu zauważył

Król Karol i królowa Camilla przybyli do USA, gdzie zostali powitani przez Donalda Trumpa i jego żonę. Melania Trump była wyjątkowa czuła i wylewna podczas pierwszego spotkania - aż dwukrotnie pocałowała króla i królową. Donald Trump uścisnął im dłonie, a potem wszyscy wspólnie zapozowali do zdjęć.

Uważnym obserwatorom nie umknęło jedno wydarzenie, do którego doszło tuż przed sesją zdjęciową. To właśnie wtedy królowa Camilla ustawiła się w niewłaściwym miejscu tuż obok Donalda Trumpa, a było to miejsce przeznaczone dla jej męża. Na zdjęciach i nagraniach widać, jak król Karol subtelnie wskazuje żonie właściwe miejsce, a potem ustawia się obok prezydenta USA. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Chwile grozy w USA. Doszło do strzelaniny, Trumpowie uciekali

Warto dodać, że wizyta króla Karola i królowej Camilli przebiega na razie bez większych zakłóceń i zmian, mimo niedawnych dramatycznych wydarzeń w USA. 25 kwietnia podczas kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu, która odbyła się w w hotelu Washington Hilton, doszło do strzelaniny.

Na wydarzeniu obecni byli Donald Trump wraz z małżonką. Sam prezydent USA przekazał potem podczas konferencji prasowej, że Melania od razu wyczuła zagrożenie i zorientowała się, że padły strzały. Siedzieliśmy obok siebie, pierwsza dama po mojej prawej stronie, i usłyszałem hałas. Myśleliśmy, że to była taca albo pocisk - mówił polityk. Dodał, że jego żona od razu rozpoznała, że to "zły hałas". - Melania była bardzo świadoma sytuacji. To było dla niej dość traumatyczne przeżycie - relacjonował Trump.