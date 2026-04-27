Łatwogang prowadził dziewięciodniową transmisję na żywo. Podczas akcji słuchał w zapętleniu utworu "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" Bedoesa oraz Mai Mecan i zbierał fundusze dla dzieci chorych na raka. Dzięki zaangażowaniu influencerów, gwiazd oraz widzów konto fundacji zasili ponad 251 mln złotych. To jednak nie wszystko.

W ostatnich chwilach transmisji na żywo u Łatwoganga Bedoes zwrócił się z apelem do polityków. - Prośba do polityków: proszę, weźcie się w garść. Zrobiliśmy wielką rzecz i prośba do wszystkich, którzy myślą, że są rzeczy niemożliwe. Piotrek udowodnił wszystkim, że nie ma - mówił. Influencer i raper poprosili o to, aby 26 kwietnia został Narodowym Dniem Walki z Rakiem u Dzieci.

Włodzimierz Czarzasty odpowiedział na te słowa w programie "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24. - Jeżeli organizatorzy zbiórki, którym gratuluję, mają ochotę podtrzymać ten apel, to dzisiaj Kancelaria Sejmu, bo ktoś to musi przeprowadzić, zwróci się do organizatorów, nie ingerując politycznie w nic absolutnie. I możemy tę sprawę zrobić, jeżeli nadal ci państwo mają taką ochotę. Taką deklarację chciałem złożyć - powiedział 27 kwietnia.

Internauci wypytywali Łatwoganga o obecność prezydenta Polski na streamie. Influencer przyznał na wizji, że nie chciał angażować do akcji polityków. Podzielił się jednak pewnym pomysłem. - Nie chcielibyśmy polityki, ale gdyby na przykład Karol Nawrocki wraz z Donaldem Tuskiem zdzwonili się wcześniej i podali sobie ręce... Uważam, że to nie byłby problem i to jest jedyna, jakakolwiek opcja, aby polityka tutaj była, że obie strony przyszłyby i podałyby sobie rękę - mówił. Wspomniał o pewnych obostrzeniach. - Niestety, jest sprawa, że za bardzo nie mogę mieszać swojej osoby z polityką kompletnie. Mam po prostu takie zakazy i mógłbym dostać takie kary, że nie byłbym w stanie kompletnie się wypłacić - dodał Łatwogang.