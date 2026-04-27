Powrót na stronę główną

Poruszający apel rodziny Litewki przed pogrzebem. "On na pewno wolałby..."

Na oficjalnym profilu Łukasza Litewki na Facebooku pojawił się krótki komunikat. Rodzina zmarłego polityka zwróciła się do żałobników z pewną prośbą.
Litewka
Poruszający apel rodziny Litewki przed pogrzebem. 'On na pewno wolałby...' / Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl / Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

23 kwietnia media obiegła tragiczna wiadomość o śmierci Łukasza Litewki. Polityk jechał na rowerze, gdy doszło do zderzenia z samochodem. Zmarł wskutek obrażeń w obrębie kończyn dolnych, które doprowadziły do wykrwawienia. Pogrzeb Łukasza Litewki odbędzie się 29 kwietnia i będzie miał charakter państwowy. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 13.30 w Kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu. Rodzina posła zwróciła się do żałobników.

Zobacz wideo Senyszyn o śmierci męża. "Teraz jest..."

Rodzina Łukasza Litewki z ważną prośbą. "Będziemy wdzięczni"

W nowym komunikacie bliscy Łukasza Litewki zwrócili się z poruszającą prośbą do wszystkich osób, które pojawią się na pogrzebie. "Wiemy, że wielu z was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci" - czytamy. Wspomniano o działalności Litewki, który angażował się w inicjatywy społeczne i pomoc innym. "On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli" - czytamy. 

Policja bada trop ws. śmierci Łukasza Litewki. Chodzi o telefon kierowcy

W mediach pojawiają się nowe informacje na temat 57-letniego kierowcy, który potrącił Łukasza Litewkę. Mężczyzna  został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy, a śledczy zabezpieczyli jego telefon. To z tego aparatu wezwano służby na miejsce wypadku. "Zgłoszenia dokonał świadek, który przybył na miejsce zdarzenia. Jak wynika z jego relacji, podejrzany nie był w stanie efektywnie korzystać z telefonu"- przekazał dla "Faktu" Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, prok. Bartosz Kilian. 

Śledczy sprawdzają, czy kierowca mógł używać telefonu w trakcie wypadku. "Urządzenie jest poddawane szczegółowym badaniom, by ustalić, czy było używane w chwili wypadku. Wszystko zostało zabezpieczone, nie ma ryzyka utraty danych" - dodał.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.