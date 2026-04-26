Sąd podjął decyzję w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. 57-letni mężczyzna podejrzany o spowodowanie zdarzenia został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Postanowienie wydał Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej na wniosek prokuratury.

Sąd zdecydował o areszcie. Nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku Łukasza Litewki

Śledczy argumentowali konieczność zastosowania tego środka zapobiegawczego przede wszystkim grożącą podejrzanemu surową karą. W ich ocenie istnieje ryzyko, że mężczyzna mógłby próbować uciec lub utrudniać postępowanie. Jednocześnie podkreślono, że od początku współpracuje on z organami ścigania i przyznaje się do winy.

Decyzja sądu ma charakter warunkowy, co oznacza, że w określonych okolicznościach środek zapobiegawczy może zostać zmieniony. - Sąd zaakcentował, że za aresztem przemawia groźba wymierzenia mężczyźnie surowej kary i jednocześnie ta przesłanka wpływa na fakt, iż mężczyzna, mając świadomość grożących mu sankcji, może podejmować próby ucieczki lub ukrycia się - przekazał prokurator Bartosz Kilian.

Postępowanie w sprawie wciąż trwa i nie zostało jeszcze zakończone. Prokuratura zaznacza, że choć dotychczasowe ustalenia mogą prowadzić do skierowania aktu oskarżenia, konieczne jest zgromadzenie pełnego materiału dowodowego. - To będzie dla nas bardzo intensywny czas pod kątem działań procesowych. Postaramy się działać jak najszybciej - zaznaczył prokurator. Jednym z kluczowych wątków śledztwa jest ustalenie, czy w chwili wypadku podejrzany korzystał z telefonu komórkowego. Urządzenie zostało już zabezpieczone i przekazane do specjalistycznych badań.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Znane są szczegóły uroczystości

W sprawie pogrzebu pojawiły się już pierwsze ustalenia. Ceremonia ma mieć charakter państwowy i odbędzie się w środę, 29 kwietnia, o godzinie 13.30. Msza żałobna ma zostać odprawiona w kościele św. Joachima w Sosnowcu. Planowane są także przemówienia, a uroczystość ma być transmitowana, aby umożliwić udział osobom, które nie będą mogły być obecne na miejscu. Rodzina i bliscy zmarłego mają jednak prośbę, by część cmentarna pogrzebu miała wyłącznie prywatny charakter, przeznaczony tylko dla najbliższych.