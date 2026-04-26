Aż trudno uwierzyć, co powiedziała Leavitt tuż przed kolacją z Trumpem. "Padnie kilka strzałów"

25 kwietnia w hotelu Washington Hilton odbyła się doroczna kolacja Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu. W pewnym momencie doszło do mrożących krew w żyłach wydarzeń. W lobby przed salą balową padły strzały. Napastnik został obezwładniony przez Secret Service, a prezydent i jego żona ewakuowani. W sieci krążą nagrania z całego zajścia. Wiele osób zwraca również uwagę na słowa Karoline Leavitt. Tuż przed dramatycznymi wydarzeniami sekretarz prasowa Białego Domu powiedziała, że na sali "padnie kilka strzałów".

Strzelanina na kolacji z udziałem Trumpa. Wywiad Leavitt niesie się po sieci

Nietypowe słowa padły podczas rozmowy Leavitt z dziennikarzem Fox News. Sekretarz prasowa Białego Domu zapowiadała wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa. - On jest gotowy do walki, mówię wam. Dzisiejsze przemówienie będzie klasycznym Donaldem Trumpem - zabawne, widowiskowe. Prezydent sam chwycił za pióro i je napisał. Padnie dziś kilka "strzałów" na sali, więc wszyscy powinni się wsłuchać - zapowiadała, mając na myśli ostre przytyki typowe dla jego przemówień. Niedługo później w lobby padły nie "słowne" strzały a prawdziwe.

Po zdarzeniu Trump poinformował, że sprawca był prawdopodobnie tzw. samotnym wilkiem, który próbował dokonać zamachu. Jeden z funkcjonariuszy został postrzelony, jednak uratowała go kamizelka kuloodporna. Prezydent przyznał także, że początkowo uznał huk za dźwięk upadającej tacy, ponieważ odgłos wydawał się dochodzić z daleka. Inaczej zareagowała pierwsza dama. - Myślę, że od razu wiedziała, co się stało - powiedział Trump.

Donald Trump o strzelaninie w hotelu. "Potrzebujemy zabezpieczeń"

Na konferencji prasowej zorganizowanej po strzelaninie Trump zwrócił uwagę, że tak ważne wydarzenia nie powinny odbywać się w hotelach, które nie mają odpowiednich zabezpieczeń. - Przeanalizowaliśmy wszystko, co się dzisiaj wydarzyło i ten budynek nie jest szczególnie bezpieczny. Już wcześniej to zauważyłem. Nie chciałem tego mówić, ale to powód, dla którego chcemy większą salę w Białym Domu, aby była odporna. Potrzebujemy zabezpieczeń, jakich nie potrzebowaliśmy nigdy w przeszłości - mówił.