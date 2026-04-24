Do tragicznego zdarzenia, w którym zginął Łukasz Litewka, doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Poseł poruszał się na rowerze, gdy uderzył w niego samochód. Bartosz Kilian z Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe przekazał w rozmowie z mediami, że według wstępnych ustaleń zajście miało charakter zderzenia czołowego. Zatrzymano drugiego uczestnika wypadku, 57-letniego kierowcę samochodu.

REKLAMA

Zobacz wideo Przejmujące wyznanie

Śmierć Łukasza Litewki. Policja prosi niepublikowanie niepotwierdzonych informacji

We wpisie, który pojawił się 24 kwietnia na Facebooku Policji Śląskiej, jej przedstawiciele zwrócili uwagę, że po śmierci Łukasza Litewki zaczęły pojawiać się liczne spekulacje i komentarze dotyczące okoliczności zdarzenia. "Apelujemy o zachowanie spokoju i rozwagi. Na chwilę obecną nie ma żadnych potwierdzonych ustaleń wskazujących, aby zdarzenie miało charakter celowy. Trwają intensywne czynności, mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności wypadku" - przekazano.

"Prosimy o powstrzymanie się od publikowania i rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji, które mogą wprowadzać w błąd oraz niepotrzebnie potęgować emocje" - czytamy w dalszej części oświadczenia.

Policja Śląska zaapelowała również do osób, które mogą mieć informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia. "Jednocześnie zwracamy się z apelem do wszystkich osób, które były świadkami zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego wyjaśnieniu, o kontakt z policją lub prokuraturą. Apel kierujemy również do kierowców, którzy przejeżdżali w tym czasie przez miejsce zdarzenia i mogą posiadać nagrania z kamer samochodowych" - przekazano.

Łukasza Litewkę pożegnali przedstawiciele Lewicy

Po śmierci Łukasza Litewki poruszający wpis pojawił się w mediach społecznościowych Lewicy. "Nie ma słów, które wyrażą żal i ból, z jakim przyjmujemy dziś wiadomość o tragicznej śmierci naszego Przyjaciela, posła Łukasz Litewka" - mogliśmy przeczytać.

"Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra. Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny. (...) Łukaszu, dziękujemy Ci za Twoją pracę, energię, za Twoją ogromną wrażliwość i za to, że pokazywałeś nam, jak być lepszymi ludźmi. Twoja nieobecność pozostawi pustkę, której nic nie wypełni. Będziemy walczyć o Twoje dziedzictwo" - przekazano.