Do tragicznego zdarzenia, w którym zginął Łukasz Litewka, doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Poseł poruszał się na rowerze, gdy uderzył w niego samochód. Bartosz Kilian z Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe przekazał w rozmowie z mediami, że według wstępnych ustaleń zajście miało charakter zderzenia czołowego. Zatrzymano drugiego uczestnika wypadku, 57-letniego kierowcę samochodu.
We wpisie, który pojawił się 24 kwietnia na Facebooku Policji Śląskiej, jej przedstawiciele zwrócili uwagę, że po śmierci Łukasza Litewki zaczęły pojawiać się liczne spekulacje i komentarze dotyczące okoliczności zdarzenia. "Apelujemy o zachowanie spokoju i rozwagi. Na chwilę obecną nie ma żadnych potwierdzonych ustaleń wskazujących, aby zdarzenie miało charakter celowy. Trwają intensywne czynności, mające na celu dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności wypadku" - przekazano.
"Prosimy o powstrzymanie się od publikowania i rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji, które mogą wprowadzać w błąd oraz niepotrzebnie potęgować emocje" - czytamy w dalszej części oświadczenia.
Policja Śląska zaapelowała również do osób, które mogą mieć informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia. "Jednocześnie zwracamy się z apelem do wszystkich osób, które były świadkami zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego wyjaśnieniu, o kontakt z policją lub prokuraturą. Apel kierujemy również do kierowców, którzy przejeżdżali w tym czasie przez miejsce zdarzenia i mogą posiadać nagrania z kamer samochodowych" - przekazano.
Po śmierci Łukasza Litewki poruszający wpis pojawił się w mediach społecznościowych Lewicy. "Nie ma słów, które wyrażą żal i ból, z jakim przyjmujemy dziś wiadomość o tragicznej śmierci naszego Przyjaciela, posła Łukasz Litewka" - mogliśmy przeczytać.
"Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra. Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny. (...) Łukaszu, dziękujemy Ci za Twoją pracę, energię, za Twoją ogromną wrażliwość i za to, że pokazywałeś nam, jak być lepszymi ludźmi. Twoja nieobecność pozostawi pustkę, której nic nie wypełni. Będziemy walczyć o Twoje dziedzictwo" - przekazano.