Wiadomość o tragicznej śmierci Łukasza Litewki trafiła do mediów 23 kwietnia. Ok. godziny 13:20 doszło do wypadku w Dąbrowie Górniczej. Polityk jechał rowerem, gdy zderzył się z nim samochód. Mimo podjętej reanimacji jego życia nie udało się niestety uratować. Łukasz Litewka był posłem Lewicy, jednak większość ludzi kojarzyła go przede wszystkim jako działacza społecznego i osobę aktywnie angażującą się w pomoc innym. "Wiele razy zazdrościłem mu skuteczności w żebraniu. Pomimo tego, że był z lewicy, to nie wahałbym się zagłosować na niego" - pisze na Facebooku Grzegorz Kramer.

Grzegorz Kramer żegna Łukasza Litewkę. Podziękował politykowi za jego działalność

W dalszej części wpisu ksiądz podkreślił, że działalność Łukasza Litewki znajdowała się ponad politycznymi podziałami. "Dlatego, że kochał ludzi; dlatego, że wiedział, że jest posłem po to, żeby być dla innych, a nie żeby inni byli dla niego. Przyjaciel biednych, ludzi w kryzysie bezdomności, wykluczonych i wyśmiewanych. Przyjaciel zwierząt" - czytamy na Facebooku Grzegorza Kramera.

"Łukaszu, bardzo ci dziękuję za to wszystko, co zrobiłeś dla ludzi i zwierząt. Dla mnie byłeś chrześcijaninem mocno zanurzonym w świat po to, by w nim widzieć Chrystusa w najbardziej realnej postaci - w drugim człowieku" - dodał jezuita.

Łukasz Litewka nie ukrywał swoich poglądów religijnych i otwarcie mówił, że jest osobą wierzącą. "Nie mam zamiaru odchodzić od swoich wartości i wiary. Nie mam też w zwyczaju zmieniać swoich poglądów, wierzę w Boga. Nie będę za to nikogo przepraszał. Lewica według mnie to partia, w której każdy ma prawo wierzyć w to, co chce" - pisał w jednym z postów na Facebooku.

Marta Nawrocka pożegnała Łukasza Litewkę

Po śmierci Łukasza Litewki głos w mediach społecznościowych zabrali także politycy. Posła pożegnali m.in. Karol Nawrocki, Donald Tusk, Anna Maria Żukowska, Włodzimierz Czarzasty, Krzysztof Gawkowski i Robert Biedroń. Wpis na Instagramie opublikowała również Marta Nawrocka.

"Trudno uwierzyć, że posła Łukasza Litewki już z nami nie ma. Ta wiadomość zostawia pustkę, której nie sposób opisać" - przekazała pierwsza dama. "Był człowiekiem niezwykłej wrażliwości - kimś, kto nie przechodził obojętnie wobec cierpienia, również tego najcichszego, zwierzęcego. Jego działania pokazywały, jak wielką siłę ma dobro, gdy stoi za nim prawdziwe zaangażowanie i serce" - dodała.