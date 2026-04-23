Marta Nawrocka żegna Łukasza Litewkę. "Pustka, której nie sposób opisać"

23 kwietnia media obiegła smutna informacja o śmierci Łukasza Litewki. "Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny. Odszedł w sposób, z którym nie potrafimy się pogodzić. Zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód" - czytamy na profilu Lewicy na Facebooku. Pożegnalne wpisy pojawiają się także na prywatnych profilach polityków i gwiazd. Na śmierć posła zareagowała również Marta Nawrocka.

Zobacz wideo Dowbor o aferze wokół patoschronisk. "Byłam zaskoczona, że aż taka patologia tam jest"

Marta Nawrocka pożegnała Łukasza Litewkę

"Trudno uwierzyć, że posła Łukasza Litewki już z nami nie ma. Ta wiadomość zostawia pustkę, której nie sposób opisać" - zaczęła we wpisie pierwsza dama. "Był człowiekiem niezwykłej wrażliwości - kimś, kto nie przechodził obojętnie wobec cierpienia, również tego najcichszego, zwierzęcego. Jego działania pokazywały, jak wielką siłę ma dobro, gdy stoi za nim prawdziwe zaangażowanie i serce. Myślami i modlitwą jestem z Rodziną, Bliskimi. Niech pamięć będzie źródłem siły i światłem, które nie zgaśnie" - napisała.

Nawrocka i Litewka mieli okazję porozmawiać jakiś czas temu prywatnie. Po głośnym wywiadzie pierwszej damy w TVN, poseł stanął w jej obronie. "Miałem możliwość poznać i porozmawiać z Martą Nawrocką, odbieram ją jako osobę, która jest ciepła i serdeczna. (...) Widzę kobietę, która z podniesioną głową jest po prostu sobą. Autentyczną, otwartą i ciepłą osobą, która nie szuka kłótni i walki politycznej, a chcę być kimś, kto łączy. Jest w tym naturalna, nie jest politykiem" - pisał Litewka w lutym.

Doda zareagowała na śmierć Łukasza Litewki. "Nie martw się, dokończę to, co mam dokończyć"

Doda i Litewka w ostatnim czasie współpracowali razem przy akcjach na rzecz ochrony praw zwierząt. Tragiczna śmierć posła wstrząsnęła piosenkarką. Najpierw na jej instagramowym profilu pojawił się krótki wpis z czarno-białym zdjęciem Litewki. Później wokalistka dodała również post na Facebooku. "Jeszcze żartowaliśmy przed obiadem. (...) Kontynuujmy to, co w nas zasiał Łukasz swoim wielkim sercem i zaangażowaniem, i przede wszystkim odwagą. Twoja idea i misja nigdy nie zginą. Nie martw się, dokończę to, co mam dokończyć i widzimy się w kolejnym wcieleniu" - napisała.