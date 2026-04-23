Na profilu Łukasza Litewki pojawił się ściskający ze serce wpis. Tak upamiętnili go bliscy

Łukasz Litewka zginął w wypadku 23 kwietnia. Bliscy pożegnali go w poruszających słowach.
Łukasz Litewka
Fot. Anna Lewańska / Agencja Wyborcza.pl

Łukasz Litewka zginął w wypadku 23 kwietnia 2026 roku. Jak przekazał "Dziennik Zachodni", poseł z Sosnowca zginął potrącony przez samochód, gdy jechał na rowerze. Miał 36 lat. Informację o śmierci polityka potwierdziła również w poruszającym wpisie Lewica. Na oficjalnym profilu Litewki także pojawił się teraz emocjonalny wpis. 

Zobacz wideo Sekundy od tragedii. Auto pędziło wprost na dziecko

Łukasz Litewka nie żyje. Internauci żegnają posła z Sosnowca

"Są sytuacje, na które nikt nie jest gotowy… Z głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci naszego przyjaciela Łukasza Litewki, który zginął dziś w tragicznym wypadku drogowym, jadąc na rowerze. Dziękujemy, Łukasz, za wszystko" - mogliśmy przeczytać we wpisie, który pojawił się po godzinie 17 na oficjalnym profilu polityka w mediach społecznościowych. "Życie jest niesprawiedliwe, Ty o tym wiedziałeś doskonale. Walczyłeś o innych, szkoda, że nie miałeś szansy zawalczyć o siebie… Kochamy Cię" - dopisano w poście, dodając czarno-białe zdjęcie Łukasza Litewki.

Pod wpisem zaroiło się od komentarzy internautów. Składają oni kondolencje rodzinie i najbliższym zmarłego, nie kryjąc smutku. "Aż trudno uwierzyć , aż chciałoby się uruchomić #teamlitewka, żeby wrócić Ci życie", "Nie ma takiego człowieka , który tak bezinteresownie oddał serce innym - ludziom i zwierzętom. Nikt Cię, Łukasz, nie zastąpi. Serce pękło na milion kawałków. Cały Twój team będzie o Tobie pamiętać...", "Zginął jeden z najlepszych ludzi, jacy istnieją na tym świecie. Nie jestem w stanie tego pojąć..." - mogliśmy przeczytać wśród wpisów.

Łukasz Litewka do końca myślał o innych. O tym napisał w ostatnim poście

Łukasz Litewka był znany z ogromnego zaangażowania w sprawy społeczne, o których często pisał w mediach społecznościowych. Stało się tak również 23 kwietnia. "Dwóch 15-latków i 18-letnia dziewczyna nagrało film (swoimi telefonami), jak znęcają się nad bezbronnym chłopcem i tworzą internetowy materiał, który dosłownie odziera go z godności" - rozpoczął w obszernym wpisie, w którym opisał przypadek przemocy wśród dzieci. Skłonił tym samym do dyskusji w komentarzach wielu użytkowników.

