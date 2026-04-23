"Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra. Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny. Odszedł w sposób, z którym nie potrafimy się pogodzić. Zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód" - przekazała Lewica. Śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła całą Polską. W sieci zaroiło się od pożegnalnych wpisów. Kilka słów od siebie zamieściła także Doda.

"Jeszcze przed obiadem żartowaliśmy... Nic się nie martw, wszystko dokończę. Widzimy się w kolejnym wcieleniu" - napisała piosenkarka. Do pożegnalnego wpisu dodała czarno-białe zdjęcie posła w towarzystwie psa. Jak wiadomo, Litewka przez lata angażował się w walkę na rzecz ochrony zwierząt. Ostatnio pomagał Dodzie m.in. w akcji na terenie schroniska w Sobolewie.

W "Galaktyce Plotek" piosenkarka opowiedziała o kulisach współpracy z posłem. - Jest bystry, ma dużą inteligencję emocjonalną. (...) Wystarczy, że na niego spojrzę, a on od razu wie, o co chodzi... Od razu umiera ze śmiechu. Nie wiem, jak on to czyta, ale jest inteligentną osobą - mówiła.

Lawina komentarzy pod ostatnim wpisem Łukasza Litewki. Do końca myślał o innych

Zaledwie kilka godzin przez tragicznym wypadkiem Łukasz Litewka zamieścił poruszający wpis o nastolatkach, którzy znęcali się nad bezbronnym chłopcem. "Kary dla nieletnich są absurdalne, a nieletni dziś, to niestety bardzo często młodzi mordercy, którzy czują się całkowicie bezkarnie. Dziś w ręce by skrzywdzić nie potrzebujesz noża, ostrych narzędzi czy kamienia, dziś wystarczy ci telefon - on też może zabić" - zwracał uwagę. Pod postem zaroiło się od komentarzy zasmuconych internautów, którzy śledzili działalność Litewki. "Panie Łukaszu, co za straszna wiadomość. Dziękujemy. Za wszystko", "Boże, jak mi przykro. Ty powinieneś żyć i dalej robić dobro... Tak dużo już zrobiłeś" - czytamy.