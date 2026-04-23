23 kwietnia dotarły do nas smutne wieści o śmierci Łukasza Litewki. Jak poinformował "Dziennik Zachodni", poseł z Sosnowca zginął potrącony przez samochód, jadąc na rowerze. "Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra" - przekazała w poruszającym wpisie Lewica. Zaledwie kilka godzin wcześniej polityk zamieścił w mediach społecznościowych ostatni post.

Nie żyje Łukasz Litewka. W ostatnim wpisie nagłaśniał sprawę przemocy wśród dzieci

Litewka dał się poznać jako osoba bardzo zaangażowana w sprawy społeczne i różne akcje pomocowe. W mediach społecznościowych często publikował treści, nagłaśniając ważne kwestie. Stało się tak również 23 kwietnia. "Dwóch 15-latków i 18-letnia dziewczyna nagrało film (swoimi telefonami), jak znęcają się nad bezbronnym chłopcem i tworzą internetowy materiał, który dosłownie odziera go z godności" - rozpoczął w obszernym wpisie, w którym opisał przypadek przemocy wśród dzieci. "Dramat dzisiejszej młodzieży, dramat braku wychowania i chorych pomysłów, by zyskać sławę" - apelował. Jak zwykle Łukasz Litewka skłonił internautów do dyskusji w komentarzach.

Pod wpisem zaczęły pojawiać się już także komentarze od zszokowanych obserwatorów. Użytkownicy nie mogą uwierzyć, że poseł nie żyje. "Panie Łukaszu, zostawił pan świat odrobinę piękniejszy, ale nadal miał pan tu dużo do zrobienia! Zdecydowanie za wcześnie", "Nie dowierzam w to, co się wydarzyło! Dramat, ból i rozpacz", "Nie mam słów, co za strata" - żegnają posła internauci.

