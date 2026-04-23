Łukasz Litewka nie żyje. Poseł zginął w wypadku

Informację jako pierwszy przekazał "Dziennik Zachodni". Z doniesień wynika, że 23 kwietnia w tragicznym wypadku zginął Łukasz Litewka. Jak czytamy na stronie regionalnej gazety, poseł z Sosnowca miał jechać rowerem ulicą Kazimierską między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem, gdy doszło do zderzenia z samochodem. Zginął na miejscu. Niedługo później smutne wieści potwierdziła Lewica.

Łukasz Litewka nie żyje. "Był uosobieniem dobra"

"Nie ma słów, które wyrażą żal i ból, z jakim przyjmujemy dziś wiadomość o tragicznej śmierci naszego przyjaciela, posła Łukasza Litewki" - czytamy we wpisie zamieszczonym na profilu Lewicy na Facebooku. "Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra. Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny. Odszedł w sposób, z którym nie potrafimy się pogodzić. Zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód" - poinformowano.

"Łukaszu, dziękujemy ci za twoją pracę, energię, za twoją ogromną wrażliwość i za to, że pokazywałeś nam, jak być lepszymi ludźmi. Twoja nieobecność pozostawi pustkę, której nic nie wypełni. Będziemy walczyć o twoje dziedzictwo. Łączymy się w ogromnym bólu z twoją rodziną oraz wszystkimi bliskimi. Jesteśmy z wami w tym niewyobrażalnie trudnym czasie" - dodano na koniec. Wpis znajdziecie poniżej.

Łukasz Litewka zasłynął z działań filantropijnych. Zbiórki posła uratowały mnóstwo osób

Litewka stał się rozpoznawalny nie tylko dzięki działalności politycznej, ale przede wszystkim za sprawą licznych akcji pomocowych. Poseł angażował się m.in. w pomoc dzieciom, osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz zwierzętom, a jego inicjatywy często zyskiwały duży rozgłos i szybkie wsparcie internautów. Dzięki temu zbudował wizerunek polityka bliskiego sprawom społecznym, aktywnego poza parlamentem i reagującego na bieżące potrzeby osób wymagających pomocy.