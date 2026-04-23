Andrzej Duda spotkał się w Kijowie z księciem Harrym. Tak się zachowywali

Andrzej Duda przybył do Kijowa, gdzie odbywa się dwudniowe Forum Bezpieczeństwa. Podczas spotkania były prezydent Polski usiadł koło księcia Harry'ego.
W sierpniu 2025 roku Andrzej Duda zakończył swoją prezydenturę. Polityk chętnie udziela wywiadów, w któych opowiada o swojej karierze. - Nie mam poczucia jakiejkolwiek porażki. Absolutnie. Uważam że to było bardzo udane dziesięć lat. Jestem usatysfakcjonowany. Myślę, że [ocena - przyp.red.] na szóstkę to bez przesady. Prezydent na piątkę, tak - komentował Andrzej Duda w rozmowie z Polsat Newsem. Teraz były prezydent Polski przyjechał do Kijowa.

23 kwietnia Andrzej Duda pojawił się na otwarciu Forum Bezpieczeństwa w Kijowie. Hasło dwudniowego wydarzenia brzmi: "Ciemność czy świt: czy widać światło?". Podczas forum poruszone zostaną m.in. tematy pomocy dla Ukrainy, relacji między Europą a Stanami Zjednoczonymi oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. Podczas uroczystego otwarcia Andrzej Duda siedział obok księcia Harry'ego. Jak widać na opublikowanych kadrach, były prezydent i syn króla Karola III prowadzili żywą dyskusję. Po fotografie z wydarzenia zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Książę Harry wygłosił przemówienie na forum. W mocnych słowach mówił o rosyjskiej agresji. - Prezydencie Putin, żaden naród nie odnosi korzyści z ciągłych strat w ludziach, których jesteśmy świadkami. (...) Jest jeszcze chwila, teraz, aby powstrzymać tę wojnę, zapobiec dalszym cierpieniom Ukraińców i Rosjan i wybrać inną drogę. Po latach tej wojny, ogromnych stratach i ograniczonych zyskach staje się coraz bardziej oczywiste, że ta droga nie oferuje żadnego zwycięstwa, a jedynie kolejne straty - mówił, cytowany przez "The Sun".

Książę Harry wspomniał także o amerykańskich przywódcach. - To moment dla amerykańskiego przywództwa, moment, w którym Ameryka może pokazać, że potrafi honorować swoje zobowiązania wynikające z traktatów międzynarodowych. Nie z miłości, ale ze względu na trwałą rolę, jaką odgrywa w globalnym bezpieczeństwie i strategicznej stabilności - dodał. 

