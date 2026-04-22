Donald Tusk ma napięty grafik. 20 kwietnia premier Polski i Emmanuel Macron wręczyli Andrzejowi Sewerynowi nagrodę im. Bronisława Geremka. - Mamy do czynienia z fenomenem, który towarzyszył kilku generacjom, w tym mojemu pokoleniu - komentował Donald Tusk podczas uroczystości, cytowany przez tvp.info. Mimo wielu zajęć polityk znalazł chwilę na świętowanie 69. urodzin 22 kwietnia. Wszystkim pochwalił się w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk zachęca do tankowania. Jest jeden problem

Donald Tusk świętuje urodziny. Jednego sobie życzy. "Wierzę, że..."

Donald Tusk opublikował na instagramowym profilu nagranie, na którym pokazał, jak spędza dzień urodzin. Polityk wybrał się na bieg do Łazienek Królewskich, a później zajął się obowiązkami. Mógł liczyć także na słodką niespodziankę, czyli tort urodzinowy. Co ciekawe, w tle nagrania można usłyszeć piosenkę Harry'ego Stylesa "Sign of the Times". Uwagę przykuły także zdjęcia z młodości polityka oraz jego refleksje o karierze i rodzinie.

- Kończę dziś 69 lat. Ten dzień będzie podobny do innych. (...) Ale siłą rzeczy myślę dziś o tych minionych latach i rozpiera mnie duma z drogi, jaką przeszliśmy razem. Rozpiera mnie duma, bo czuję, że żyję i pracuję w najlepszym i najpiękniejszym miejscu na Ziemi. Bo jestem szczęśliwym ojcem, dziadkiem, mężem. Wierzę, że moje dzieci, wnuczki i wnuki, podobnie jak wszystkie polskie dzieci, żyć będą w Polsce bezpiecznej, silnej i coraz piękniejszej - komentował Donald Tusk na nagraniu.

Donald Tusk zasypany komentarzami. "Świetna kondycja"

Pod publikacją Donalda Tuska w mediach społecznościowych nie zabrakło komentarzy. Wiele osób ruszyło z życzeniami urodzinowymi dla premiera. "Świetna kondycja i intelektualna, mentalna i fizyczna", "Dużo zdrowia", "Sił i wytrwałości premierze", "Spełnienia wszystkich marzeń i dużo zdrowia", "Milion szczęścia", "Wszystkiego dobrego. Sto lat" - pisali internauci w sieci.