Donald Tusk ma napięty grafik. 20 kwietnia premier Polski i Emmanuel Macron wręczyli Andrzejowi Sewerynowi nagrodę im. Bronisława Geremka. - Mamy do czynienia z fenomenem, który towarzyszył kilku generacjom, w tym mojemu pokoleniu - komentował Donald Tusk podczas uroczystości, cytowany przez tvp.info. Mimo wielu zajęć polityk znalazł chwilę na świętowanie 69. urodzin 22 kwietnia. Wszystkim pochwalił się w mediach społecznościowych.
Donald Tusk opublikował na instagramowym profilu nagranie, na którym pokazał, jak spędza dzień urodzin. Polityk wybrał się na bieg do Łazienek Królewskich, a później zajął się obowiązkami. Mógł liczyć także na słodką niespodziankę, czyli tort urodzinowy. Co ciekawe, w tle nagrania można usłyszeć piosenkę Harry'ego Stylesa "Sign of the Times". Uwagę przykuły także zdjęcia z młodości polityka oraz jego refleksje o karierze i rodzinie.
- Kończę dziś 69 lat. Ten dzień będzie podobny do innych. (...) Ale siłą rzeczy myślę dziś o tych minionych latach i rozpiera mnie duma z drogi, jaką przeszliśmy razem. Rozpiera mnie duma, bo czuję, że żyję i pracuję w najlepszym i najpiękniejszym miejscu na Ziemi. Bo jestem szczęśliwym ojcem, dziadkiem, mężem. Wierzę, że moje dzieci, wnuczki i wnuki, podobnie jak wszystkie polskie dzieci, żyć będą w Polsce bezpiecznej, silnej i coraz piękniejszej - komentował Donald Tusk na nagraniu.
Pod publikacją Donalda Tuska w mediach społecznościowych nie zabrakło komentarzy. Wiele osób ruszyło z życzeniami urodzinowymi dla premiera. "Świetna kondycja i intelektualna, mentalna i fizyczna", "Dużo zdrowia", "Sił i wytrwałości premierze", "Spełnienia wszystkich marzeń i dużo zdrowia", "Milion szczęścia", "Wszystkiego dobrego. Sto lat" - pisali internauci w sieci.