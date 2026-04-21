Mateusz Morawiecki założył stowarzyszenie "Rozwój Plus", co wywołało dyskusję w Prawie i Sprawiedliwości. Do tej pory miało się do niego zapisać nawet kilkudziesięciu parlamentarzystów partii. W mediach pojawiły się głosy, że może to doprowadzić nawet do rozpadu PiS-u. Kaczyński postawił sprawę jasno i zapowiedział konsekwencje wobec polityków angażujących się w nowe stowarzyszenie. - Trzeba wybrać - komentował. - Uważam, że działalność naszego stowarzyszenia jest w 100 procentach zgodna ze statutem PiS. Prezes Kaczyński i wiele innych osób wręcz zachęcali wcześniej do tworzenia stowarzyszeń - odpowiedział mu Morawiecki w rozmowie z PAP. Wygląda jednak na to, że politycy doszli do porozumienia.

W nocy z 20 na 21 kwietnia europoseł Adam Bielan opublikował na X zdjęcie z Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim. Na kadrze widzimy polityków siedzących przy bogato zastawionym stole. "Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi" - podpisał fotografię.

O ocenę kadru poprosiliśmy ekspertkę ds. PR, Martę Rodzik. Zwróciła uwagę na otoczenie polityków. "Spotkanie wygląda na stosunkowo swobodne, ale nadal formalne. Stół jest elegancko nakryty, a uczestnicy siedzą blisko siebie - to sprzyja rozmowie i sugeruje raczej dialog niż konfrontację. Scenografia pokazuje, że ta rozmowa ma charakter swobodny, mniej formalny" - powiedziała nam.

Marta Rodzik oceniła dla nas mowę ciała polityków. "Sylwetka Mateusza Morawieckiego lekko pochylona do przodu, co zwykle oznacza zaangażowanie i otwartość. Ręka oparta o stół, ciało skierowane w stronę innych - jest to sygnał uczestnictwa w rozmowie" - przekazała.

Zdaniem ekspertki poza Kaczyńskiego może sugerować ostrożność. "Siedzi bardzo prosto, niemal centralnie względem stołu - to pozycja często kojarzona z kontrolą i formalnością. Ręce raczej spokojne, brak szerokich gestów, co może sugerować powściągliwość lub ostrożność. Wyraz twarzy polityka jest neutralny, co bywa typowe w sytuacjach, kiedy ktoś chce zachować dystans lub autorytet" - usłyszeliśmy. Rodzik zwróciła także uwagę na splecione ręce Adama Bielana. "Klasyczny sygnał kontroli i zdyscyplinowania, czasem też lekkiej rezerwy" - usłyszeliśmy.