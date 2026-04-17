U Katarzyny Piekarskiej wykryto guz. "Czekam na wyniki biopsji"

Katarzyna Piekarska ponownie zmaga się z problemami zdrowotnymi. W 2025 roku doszło u niej do nawrotu nowotworu piersi. W listopadzie przeszła mastektomię, czyli operację usunięcia piersi. Teraz lekarze wykryli u posłanki guz na tarczycy.
Pierwszy raz Katarzyna Piekarska usłyszała diagnozę nowotworu cztery lata temu. Po leczeniu wydawało się, że choroba została pokonana. Niestety, w ubiegłym roku nastąpił jej nawrót, co zakończyło się koniecznością przeprowadzenia mastektomii. W lutym 2026 roku polityczka uspokajała, że badanie PET nie wykazało przerzutów, których obawiała się najbardziej. Wspominała również o osobistych doświadczeniach - jej mama zmarła na raka płuc, ponieważ choroba została wykryta zbyt późno. - Niestety rak zbiera gigantyczne żniwo. Moja mama zmarła na raka płuc, bo w porę nie wykryto choroby, za późno poszła na badania - mówiła posłanka w rozmowie z "Super Expressem".
Obecnie sytuacja znów nie jest łatwa. Piekarska czeka na wyniki badań, które pozwolą określić charakter zmiany w tarczycy. - Czekam na wyniki biopsji, czy to rak złośliwy czy nie. Mam guz na tarczycy. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. W ciągu kilku dni będę miała wyniki - poinformowała posłanka KO.
Katarzyna Piekarska w 2025 roku przeszła operację mastektomii. Krótko po zabiegu polityczka podzieliła się samopoczuciem. Przyznała, że proces powrotu do zdrowia będzie jeszcze długi, a o dalszym leczeniu zdecydują wyniki badań guza. - Przede mną jeszcze długi czas do pełnego zdrowia. I po zbadaniu guza decyzja co do dalszego leczenia - wyznała Piekarska.
Podkreśliła również, jak istotną rolę odegrała profilaktyka. - Szczerze mówiąc, myślałam, że walkę z rakiem mam za sobą. Nie spodziewałam się wznowienia tak szybko. To, że się zbadałam po raz drugi, uchroniło mnie przed najgorszym. Dlatego nie wolno odkładać profilaktyki na później - skomentowała posłanka.