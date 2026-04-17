W ostatnim czasie głośno było o problemach zdrowotnych Brigitte Macron. W marcu pierwsza dama Francji nie pojawiła się na pokazie marki Interdee na Paryskim Tygodniu Mody, gdzie prezentowano obrazy jej córki Laurence Auzière. Jak się okazało, przeszła pilną operację. "Nie może się ruszać. (...) Przeszła pilną operację siatkówki, dlatego nie może wyjść z domu" - powiedziała Laurence Auzière, którą zacytował tygodnik "Paris Match". Brigitte Macron wróciła do zdrowia i pojawiła się na ważnym wydarzeniu w Pałacu Elizejskim.

Prezydent Mauretanii i jego żona w Pałacu Elizejskim. Uwagę przykuła wieczorowa sukienka Brigitte Macron

15 kwietnia w Pałacu Elizejskim odbył się uroczysty bankiet z okazji wizyty prezydenta Mauretanii i jego żony we Francji. Za organizację wydarzenia odpowiadali Emmanuel i Brigitte Macronowie, którzy powitali gości przy drzwiach wejściowych. Na przyjęciu nie zabrakło także oficjalnej delegacji towarzyszącej mauretańskiemu przywódcy na wyjeździe.

Uroczysta kolacja podkreśliła znaczenie relacji między Francją a Mauretanią oraz sprzyjała zacieśnianiu współpracy między krajami. Uwagę na wydarzeniu przykuwały również stylizacje polityków. Pierwsza dama Francji postawiła na czerwoną suknię aż do ziemi. Jej mąż zaprezentował się natomiast w klasycznym garniturze. Po kadry z bankietu zapraszamy do naszej galerii.

Emmanuel Macron o spotkaniu z prezydentem Mauretanii. "W obliczu destabilizacji..."

Emmanuel Macron opublikował na swoim instagramowym profilu wpis podsumowujący wizytę prezydenta Mauretanii. "W obliczu destabilizacji świata i wspólnych wyzwań Mauretania i Francja są dwoma zaufanymi partnerami" - napisał francuski polityk. Wspomniał o współpracy państw. "Wzmacniamy nasze partnerstwo: reagujemy na konsekwencje destabilizacji regionalnej i kryzysu humanitarnego, chronimy nasze wspólne dobra, otwieramy perspektywy dla młodzieży, wzmacniamy nasze krzyżowe inwestycje gospodarcze i budujemy bardzo konkretne projekty służące ludziom" - czytamy w mediach społecznościowych.