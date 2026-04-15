Justyna Dobrosz-Oracz od lat jest związana z dziennikarstwem i polityką. Słynie z tego, że jest bezkompromisowa i nie boi się zadawać politykom także tych niewygodnych pytań. Jej osoba budzi więc różne emocje. 31 marca pisaliśmy o tym, że zdradziła na antenie TVP Info, że jakiś czas temu pozwała Mateusza Morawieckiego, a jeszcze wcześniej głośno było o starciu z Łukaszem Mejzą (zobacz: Najpierw starła się z Mejzą, potem dodała wymowny wpis. Dziennikarka TVP nie przebiera w słowach). Teraz wyszło na jaw, jak na początku spotkania reaguje na nią Jarosław Kaczyński.

Justyna Dobrosz-Oracz spotkała Jarosława Kaczyńskiego. Tak się zachował

14 kwietnia na X pojawiło się wspólne nagranie Dobrosz-Oracz i prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Dziennikarka chciała się dowiedzieć, co Jarosław Kaczyński myśli o wyniku wyborów na Węgrzech, w których wygrał Peter Magyar (zobacz: Orban szukał oparcia, a Magyar zaskoczył jednym ruchem. Ekspertka oceniła ich przemówienia). Gdy podeszła do polityka, nastąpiło powitanie. Na nagraniu, które pojawiło się m.in. na X, widzimy, jak 76-latek całuje Justynę Dobrosz-Oracz w dłoń.

"Fakt" postanowił zapytać dziennikarkę o komentarz. Czego się dowiedzieli? "Tak, prezes Kaczyński zazwyczaj wita się ze mną właśnie w taki sposób, zwłaszcza wtedy, gdy nie ma wokół tłumu innych dziennikarzy i tzw. przepychanek" - przekazała w rozmowie. Nagranie znajdziecie na dole strony.

Jarosław Kaczyński pocałował Martę Nawrocką w dłoń. Ekspertka komentuje

O tym, że Jarosław Kaczyński całuje kobiety w dłoń na powitanie, wiemy od dawna. W czerwcu 2025 roku pisaliśmy o tym, jak w taki sposób powitał Martę Nawrocką, gdy pojawili się w Zamku Królewskim w Warszawie podczas ceremonii, na której Karol Nawrocki otrzymał zaświadczenie w związku z urzędem prezydenta RP. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy wtedy ekspertkę od savoir-vivre.

"Całowanie w rękę w ogóle nie jest właściwym zachowaniem, szczególnie w okolicznościach zawodowych. Polscy politycy, ze szczególnym podkreśleniem prezesa Kaczyńskiego, uwielbiają jednak to robić. Jarosław Kaczyński powinien być jednak szczególnie ostrożny, bo przez to zamiłowanie do całowania w rękę, pocałował kiedyś Radosława Sikorskiego" - przekazała nam wtedy.Aleksandra Pakuła. Czego jeszcze się dowiedzieliśmy? Więcej szczegółów znajdziecie tutaj: Kaczyński pocałował Nawrocką. "Powinien być ostrożny".