Kilka godzin po zakończonych wyborach parlamentarnych na Węgrzech Donald Tusk skomentował wyniki, według których opozycyjna partia TISZA, kierowana przez Petera Magyara, zdobyła większość konstytucyjną. Frekwencja wyborcza na Węgrzech w dniu wyborów 12 kwietnia wyniosła rekordowe 77,8 proc.

Donald Tusk komentuje wybory na Węgrzech. "Wielkie zwycięstwo, drodzy przyjaciele"

13 kwietnia, po godzinie drugiej w nocy, Donald Tusk przebywający w Azji, opublikował wideo uwieczniające jego rozmowę telefoniczną z Péterem Magyarem. - I'm so happy (jestem bardzo szczęśliwy - przyp.red.). I think I'm happier than you (myślę, że nawet bardziej niż ty- przyp. red.) - mówił Tusk. Krótkie nagranie premier opatrzył opisem: "Witamy z powrotem w Europie". Chwilę wcześniej premier dodał także wpis na platformie X. "Węgry, Polska, Europa. Znów razem! Wielkie zwycięstwo, drodzy przyjaciele".

Pod wpisem Tuska pojawiły się liczne komentarze, w tym od samych Węgrów, którzy nie kryli zadowolenia wynikiem głosowania. "Jesteśmy z powrotem. Dziękujemy za to, że na nas czekaliście", "Węgry są w końcu wolne", "Dziękujemy za wsparcie" - pisali. Swój komentarz zostawił również Radosław Majdan, który podsumował nagranie emotikonami braw.

Na konferencji w Seulu Tusk opowiedział o rozmowie z węgierskim liderem. - Chwilę rozmawialiśmy o jego wizycie w Warszawie. Jak wiecie, już dawno temu wskazał Warszawę jako pierwszą swoją wizytę z dość oczywistych względów. Myślę, że nasze relacje będą absolutnie wyjątkowe - zapewnił. Podkreślił, że zwycięstwo Tiszy będzie przełomowe m.in. w kontekście blokowanej przez rząd Orbana unijnej pożyczki dla Ukrainy.

Na tej samej konferencji Tusk odpowiedział także na pytanie o rozmowy z Magyarem dotyczące polityków PiS. Ujawnił, że ten temat poruszono jeszcze przed wyborami. - Mam nadzieję, że powiem tym dwóm panom: "witam w Polsce" - mówił, odnosząc się do Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którym węgierski rząd udzielił azylu.