Piotr Jacoń jest jednym z popularniejszych dziennikarzy stacji TVN24. Redaktor udziela się również w mediach społecznościowych, gdzie nie obawia się poruszać tematów związanych z polityką, jak i aspektami społecznymi. W najnowszym wpisie odniósł się do głośnego niedawno problemu z dzikami w Warszawie. Dziennikarzowi nie spodobało się, w jaki sposób Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy, postanowił potraktować zwierzęta.

REKLAMA

Zobacz wideo Renesans rządu Tuska [CTB odc. 67]

Piotr Jacoń zwrócił się do Rafała Trzaskowskiego. Poszło o dziki w Warszawie

W ostatnich tygodniach problem dzików mocno nasilił się w Warszawie. Mieszkańcy zaczęli dostrzegać zwierzęta blisko swoich domów, co wzbudziło w nich niepokój. Władze miasta musiały interweniować. Przed kilkoma dniami dziki wtargnęły m.in. na plac zabaw na Bemowie. Obecna na miejscu osoba powiadomiła wówczas Straż Leśną. Po przybyciu funkcjonariuszy, uśmiercono wtedy cztery dorosłe lochy i aż 12 warchlaków. Podobna sytuacja miała miejsce w Wielkanoc. Na Mokotowie odstrzelono siedem kolejnych dzików - dorosłą lochę i sześć młodych, które pojawiły się niedaleko bloków mieszkalnych.

Drastyczne zdjęcia z interwencji służb prędko obiegły sieć. Jedno z nich postanowił teraz opublikować Piotr Jacoń, zwracając się przy tym bezpośrednio do prezydenta stolicy. "To jest hańba, Rafale Trzaskowski" - napisał dziennikarz na InstaStories 7 kwietnia. Na fotografii możemy zobaczyć mężczyznę, który wrzuca ciało martwego zwierzęcia do śmietnika.

Internauci nie kryją poruszenia. Tak komentują kwestię odstrzału dzików

Pod wpisem, z którego zdjęcie opublikował Jacoń, zaroiło się od komentarzy. Obszerny post zamieściła adwokatka Karolina Kuszlewicz, która zajmuje się przede wszystkim kwestią ochrony praw zwierząt. Użytkownicy nie kryli poruszenia sprawą dzików. "Mam nadzieję, że nagłośnienie tego barbarzyństwa zmusi Warszawę i inne miasta do reakcji", "Serce boli", "Czy jest coś, co możemy jako obywatele zrobić?", "Jestem porażona! Zabić w biały dzień i wyrzucić jak śmiecia do kubła. Bestialstwo", "Brak mi już słów na to", "Zgroza" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów internautów.