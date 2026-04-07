Sytuacja na Bliskim Wschodzie cały czas jest rozwojowa. Donald Trump żąda otwarcia cieśniny Ormuz. Zagroził zbombardowaniem elektrowni i mostów w Iranie. Podkreślił, że daje Irańczykom czas na podjęcie decyzji - termin prezydenta USA mija w nocy z wtorku na środę. Sprawa elektryzuje media na całym świecie. Tutaj dowiecie się więcej. Nie dziwi więc, że dziennikarz postanowił zapytać o to Melanię Trump. To usłyszał w odpowiedzi.

Donald Trump wraz z małżonką pojawili się na południowym trawniku Białego Domu, gdzie wzięli udział w tradycyjnym toczeniu wielkanocnych jajek. Na wydarzenie przybyła setka dzieci z rodzicami. Świąteczna atmosfera nie pozwoliła jednak uniknąć Melanii Trump pytania o sytuację na Bliskim Wschodzie. Leonardo Feldman, który pracuje w amerykańskiej redakcji "Newsweeka", zdecydował się nagrać konfrontację z żoną Donalda Trumpa. Wszystko zrelacjonował w serwisie X. "Zapytałem pierwszą damę, Melanię Trump, co sądzi o wojnie w Iranie, ale zignorowała to i odpowiedziała tylko: 'dziękuję'" - napisał Feldman. Przy okazji opublikował nagranie z całej sytuacji.

Na nagraniach z wielkanocnego wydarzenia możemy zobaczyć interakcję pomiędzy Donaldem i Melanią. Prezydent zaczął przy dzieciach chwalić ukochaną oraz posyłać jej uśmiechy. - Pierwsza dama jest wspaniała, prawda? - mówił, poklepując przy tym Melanię po ramieniu. Następnie zapytał o to, czy przybyli mieli okazję obejrzeć film jego żony. - Widzieliście film Melanii? Jest numerem jeden w całym kraju - skomentował z uśmiechem Trump.

W rozmowie z Plotkiem zachowanie amerykańskiego prezydenta przeanalizowała mentorka marki osobistej, Dorota Anna Wróblewska. - To wizytówka uzupełniająca wizerunek zawsze zwycięskiego męża stanu i samca alfa - za takiego Donald Trump chce uchodzić i tak de facto jest postrzegany przez swoich fanów oraz wyborców - stwierdziła. To jest oczywiście element jego strategii wizerunkowej, której sam jest autorem i wykonawcą. "Popatrzcie, oto super kobieta przy super mężczyźnie" - zdaje się mówić Trump, także i w tej sytuacji pokazanej na Instagramie. I bardzo nie lubi, gdy Melania - a jej się to zdarza - wyjaśnia ekspertka.