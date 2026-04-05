Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy są małżeństwem od 46 lat. Małżonkowie doczekali się córki Aleksandry, która od 2012 roku jest żoną Kuby Badacha. Jolanta Kwaśniewska w wywiadach często podkreśla, jak ważny jest dla nich czas wspólnie spędzony w rodzinnym gronie. W 2025 roku była pierwsza dama opowiedziała nieco więcej o tradycjach wielkanocnych. - Zawsze jest jednak czas refleksji - mówiła Kwaśniewska w podcaście "Co u nich słychać?".

REKLAMA

Zobacz wideo Mówi o ustaleniach

Jolanta Kwaśniewska o ulubionych wielkanocnych potrawach

Jolanta Kwaśniewska we wspomnianym wywiadzie wyjawiła, że na Wielkanoc w ich rodzinie królują tradycyjne potrawy. Jest przy tym jedna, która dla byłej pierwszej damy jest najważniejsza. - W każdym domu żurek czy barszcz biały to jest podstawowa potrawa. Bez żurku z jajkiem i białą kiełbasą nie wyobrażam sobie tych świąt - podkreśliła.

Kwaśniewska zdradziła także, jak wyglądają przygotowania. - Przygotowujemy się do świąt w taki najbardziej tradycyjny sposób, jak większość Polaków. Święcenie koszyczka, przygotowywanie potraw, dzielenie się jajkiem - to stałe elementy tych dni - wyznała. Była pierwsza dama wyjawiła również, że w świąteczne gotowanie włącza się cała rodzina. - Mąż jest bardzo pomocny w kuchni. To wielka ulga dla każdej gospodyni, kiedy jest taki pomocnik - zaznaczyła Jolanta Kwaśniewska.

Aleksandra Kwaśniewska wyjawiła, co usłyszała od taty na temat religii

Aleksandra Kwaśniewska, w jednym z wywiadów, wyznała, że w latach 80. była jedyną osobą w klasie, która nie chodziła na religię. Postawiła wtedy porozmawiać z tatą o wierze. - Była to więc dla mnie jakaś wiedza tajemna. Gdy tata usłyszał moje pytanie, wyjaśnił mi bardzo faktograficznie, że kiedyś na świecie żył Jezus, który głosił takie i takie prawdy i został za to ukrzyżowany, a dzisiaj część ludzi wierzy w to, że niedługo potem zmartwychwstał, a część nie - opowiadała.

Kwaśniewska postanowiła dopytać ojca o jego poglądy na temat wiary. - Podzielił się ze mną swoimi wątpliwościami, ale bez radykalizmu. To było super, bo poczułam, że potraktował mnie poważnie i udzielił mi szczerej odpowiedzi - zdradziła w rozmowie z Plejadą.