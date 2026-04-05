Marta i Karol Nawroccy są bardzo aktywni w mediach społecznościowych, gdzie często dzielą się nie tylko zdjęciami i nagraniami z oficjalnych wydarzeń, ale też pokazują fragmenty prywatnego życia. W Wielkanoc para prezydencka dodała nagranie, w którym zwrócili się do Polaków z życzeniami świątecznymi. Karol Nawrocki przy tej okazji przytoczył słowa pieśni "Zwycięzca śmierci".

Marta i Karol Nawroccy dodali filmik z życzeniami na Wielkanoc

- Drodzy Rodacy, Szanowni Państwo, Chrystus zmartwychwstał i żyje - zaczął na nagraniu Karol Nawrocki. - Niech ta radosna nowina napełni optymizmem i nadzieją wszystkie polskie domy w naszym kraju i poza jego granicami - dodała jego żona. Następnie prezydent zacytował fragment wspomnianej pieśni. - "Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny trwoży się, przestrasza, Na cud Jonasza. Alleluja". Słowami tej tradycyjnej pieśni od pokoleń opisujemy najgłębszą tajemnicę chrześcijaństwa, którą rozważamy w tych świątecznych dniach - powiedział prezydent.

- Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, radosnych spotkań w gronie najbliższych oraz wielu chwil wypełnionych spokojem i życzliwością - przekazała z kolei Marta Nawrocka. - Przepięknych pisanek, smacznych mazurków i mokrego, ale też rozważnego dyngusa - dodał Nawrocki.

Stylista ocenił wiosenną stylizację Marty Nawrockiej

W Niedzielę Palmową przed Pałacem Prezydenckim oraz w jego wnętrzach zaprezentowano efektowne kurpiowskie palmy wielkanocne. Marta Nawrocka na tę okazję postawiła na wiosenną stylizację w kolorze pudrowego różu. - Widać, że Marta Nawrocka wyraźnie poczuła wiosnę. Pokazała się w różowym garniturze, który prezentował się naprawdę dobrze. Fason bardzo dobrze podkreślił sylwetkę pierwszej damy i całość leżała nienagannie - ocenił stylista Michał Musiał w rozmowie z Plotkiem. Jak stwierdził ekspert, jedna rzecz wymagała jednak poprawy. - Nawrocka uzupełniła look białą koszulą, którą zapięła pod samą szyję i kolorową broszką. Tutaj lepiej sprawdziłby się niezwracający uwagi top, który nadałby stylizacji lekkości i optycznie wydłużyłby sylwetkę - dodał.