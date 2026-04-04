Marta Nawrocka chce być aktywną pierwszą damą. Chętnie podróżuje po kraju i spotyka się z obywatelami. Teraz prezydentowa może być dumna ze swojego osiągnięcia. Okazuje się, że jej fundacja zainaugurowała pierwszy projekt w Mąkolicach. Chodzi o zwalczanie hejtu.
Pierwsza dama jest założycielką fundacji "Blisko Ludzkich Spraw". Już od dłuższego czasu Nawrocka podkreślała, że chciałaby zająć się tematem hejtu i zwalczania go. Projekt "Hejt Off - słowa mają moc" został zainaugurowany w szkole podstawowej w Mąkolicach. Marta Nawrocka aktywnie uczestniczyła w spotkaniu z dziećmi, a o sprawie mogliśmy przeczytać w mediach społecznościowych fundacji.
"Z radością informujemy - wystartował pierwszy projekt naszej fundacji! W szkole podstawowej w Mąkolicach ruszył "Hejt Off - słowa mają moc" i było naprawdę dużo dobrej energii. Rozmawialiśmy o tym, jak słowa wpływają na innych i jak reagować na hejt. W warsztatach uczestniczyła także Pierwsza Dama Marta Nawrocka, podkreślając znaczenie rozmowy o hejcie i budowania wzajemnego szacunku. Działamy dalej - to dopiero początek" - czytamy w poście, który pojawił się na Instagramie fundacji.
Na zdjęciach, które pojawiły się w mediach społecznościowych fundacji Nawrockiej, widzimy, że pierwsza dama pojawiła się w szkole podstawowej w błękitnym garniturze. Pod marynarką mogliśmy dostrzec czarną bluzkę, a na stopach ciemne buty. Prezydentowa zdecydowała się na upięcie włosów w kok. Internauci są zachwyceni inicjatywą Nawrockiej. Doceniają jej działalność. "Ale świetnie, brawo", "Świetna inicjatywa. Gratulacje", "Brawo! Dzieci są naszą przyszłością! Jestem dumna", "Wspaniale", "Dziękujemy, że jest Pani blisko polskich dzieci" - czytamy pod wpisem na Instagramie.