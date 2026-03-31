Król Karol III i królowa Camilla szykują się do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, gdzie udadzą się już pod koniec kwietnia. Pałac Buckingham potwierdził te wieści. Brytyjska para królewska dostała zaproszenie do USA od samego prezydenta, Donalda Trumpa, z którym planuje się spotkać. Będzie to pierwsza od 2007 roku wizyta monarchy w Stanach Zjednoczonych. Podróż brytyjskiego króla zbiegnie się z ważną rocznicą.

Zobacz wideo Ludzie Trumpa zarabiają na wojnie, bo mają o niej lepsze informacje

Wizyta brytyjskiego króla wzbudzała kontrowersje. Wszystko przez to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Pałac Buckingham wydał jednak oświadczenie, które potwierdza jego wizytę. "Zgodnie z zaleceniem rządu Jego Królewskiej Mości oraz na zaproszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych król i królowa udadzą się z wizytą państwową do Stanów Zjednoczonych Ameryki" - przekazano.

Ogłoszono, że król Karol III nie tylko poleci do Stanów Zjednoczonych, ale również odwiedzi brytyjskie terytorium zamorskie - Bermudy. Choć nie będzie mu tam towarzyszyć małżonka. Nieznana jest dokładna data wylotu pary, ale wiadomo, że będzie to ostatni tydzień kwietnia. Wizyta monarchy i jego małżonki zbiegać się będzie z obchodami 250. rocznicy niepodległości USA. Król Karol III i królowa Camilla wezmą także udział w uroczystej kolacji państwowej w Białym Domu. Na dodatek brytyjski monarcha wygłosi przemówienie przed Kongresem.

Córki byłego księcia Andrzeja nie będą obchodzić Wielkanocy z rodziną

Rodzina królewska zmaga się z problemami wizerunkowymi, które wynikają z kontaktów Andrzeja Mountbattena-Windsora z Jeffreyem Epsteinem. Odczuwają to również córki byłego księcia. Niedawno wykluczone je z wydarzenia, o czym przeczytacie tutaj: Zapadła decyzja ws. córek byłego księcia Andrzeja. Wykluczono je z prestiżowego wydarzenia. Teraz okazuje się, że księżniczka Beatrice i jej siostra księżniczka Eugenia nie pojawią się na tradycyjnym wielkanocnym nabożeństwie w Windsorze, które odbędzie się 5 kwietnia. Nie wynika to jednak z faktu, iż nie dostały zaproszenia. BBC przekazało, że księżniczki zaplanowały na ten dzień "inne aktywności". Król Karol III wyraził zgodę na ich nieobecność.