Robert De Niro wyszedł na ulicę. Stanął na czele protestu przeciwko Donaldowi Trumpowi

W sobotę 28 marca tysiące osób przemaszerowały ulicami Nowego Jorku podczas protestu "No Kings". Wydarzenie objęło ponad trzy tysiące demonstracji w USA i na świecie. Uczestnicy sprzeciwiali się prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Wśród nich pojawił się Robert De Niro.
fot. REUTERS

Tysiące demonstrantów przeszły w sobotę 28 marca ulicami Nowego Jorku w ramach trzeciego protestu "No Kings". Tego dnia w całych Stanach Zjednoczonych i na świecie odbyło się aż trzy tysiące marszów. Wydarzenie odbiło się szerokim echem, bo organizatorzy zapowiadali udział milionów osób sprzeciwiających się polityce prezydenta Donalda Trumpa. Nie zabrakło też wielu znanych osobistości. W proteście uczestniczył aktor Robert De Niro.

Na czele marszu na Manhattanie stanął Robert De Niro. Warto wspomnieć, że aktor od lat otwarcie krytykuje Donalda Trumpa. Aktor nie gryzł się w język i w ostrych słowach apelował o sprzeciw wobec prezydenta. "Trump musi zostać powstrzymany. O tym jest 'No Kings', bo on nie może robić więcej tych p***********ch rzeczy, które robi" - mówił gwiazdor.

"Nasza demokracja jest zagrożona, kropka. A ten głupiec ją zabiera, z głupcami wokół niego. To jak surrealistyczny sen, to szaleństwo. (...) - Jeśli wiem jedną rzecz, to wiem, że ten facet spróbuje wszystkiego, bo jest szalony. Nie jest zdrowy. To człowiek zniszczony, kropka. Trzeba się postawić - stwierdził w rozmowie z pastorem Alem Sharptonem w programie "MS Now". 

Na reakcję polityka nie trzeba było długo czekać. "Szalony Robert De Niro to kolejna chora i obłąkana osoba, która, jak sądzę, ma wyjątkowo niskie IQ i absolutnie nie ma pojęcia, co robi ani co mówi" - odpowiedział Donald Trump.

Protesty przeciwko Donaldowi Trumpowi odbyły się w całym kraju. Jest ostra krytyka

Protesty odbyły się w napiętym momencie dla Donalda Trumpa. Przypomnijmy, że administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych mierzy się z krytyką dotyczącą konfliktu z Iranem, rosnących cen paliw i polityki deportacyjnej. Demonstranci podkreślali, że ich działania mają charakter pokojowy i skupiają się na zwróceniu uwagi na kluczowe problemy społeczne. Nie każdy wie o tym, że ruch "No Kings", zapoczątkowany  został po ogłoszeniu planów wojskowej parady urodzinowej Trumpa w Waszyngtonie. Akcja szybko przerodziła się w jeden z największych protestów ostatnich lat

 

1/15 My pokazujemy wam zdjęcie, a wy zgadujecie, z czego znane są te osoby. Mężczyzna na zdjęciu znany jest ze świata:

Quiz. Kojarzysz te znane osoby? A wiesz, z czego zasłynęły? 15/15 zdobędą jedynie erudyci
