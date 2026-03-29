Co rusz w mediach społecznościowych pojawiają się nowe trendy, które docierają również do Polski. Możemy zobaczyć, że wiele gwiazd postanowiło opublikować filmiki, na których pokazują swoje zdjęcia z lat 90. XX wieku. Nie inaczej było w przypadku Donalda Tuska. Premier pochwalił się zarówno kadrami, jak i nagraniami. Uwagę przyciąga niewątpliwie jego czupryna.

Donald Tusk wziął udział w trendzie. To nagranie zachwyciło internautów

Donald Tusk jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Publikuje tam treści związane nie tylko z bieżącymi sprawami politycznymi, ale też te nieco bardziej humorystyczne. Zespół premiera zdecydowanie nadąża za trendami. Na jego profilu na Instagramie zobaczyliśmy nagranie podpisane: "Szalone lata 90-te!". Na filmiku, na którym premier idzie przed siebie, pada pytanie: "Tusk, jaki byłeś w latach 90.?". Następnie internauci mogą zobaczyć liczne kadry sprzed lat. Widzimy na nich właśnie polityka. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to bujna czupryna. Nie obyło się bez słynnego ujęcia, gdy Tusk wziął udział w "Szansie na sukces".

Internauci byli zachwyceni filmikiem oraz samym premierem. "Zwykły porządny człowiek i najlepszy premier", "I zawsze taki sam! Sympatyczny i z klasą", "Aż miło popatrzeć. Najlepszy premier", "Wiele energii, dobroci od ludzi empatii… 'Szansa na sukces' zapamiętana do dziś… Pan Premier Donald" - czytamy w komentarzach pod postem.

Donald Tusk wystąpił w "Szansie na sukces". To usłyszeliśmy w jego wykonaniu

W 1996 roku Telewizja Polska wyemitowała specjalny, bożonarodzeniowy odcinek "Szansy na sukces". Kolędy zaśpiewały osobistości ze świata show-biznesu. Wówczas Donald Tusk pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Unii Wolności. Polityk pojawił się na scenie i nie ukrywał, że nie potrafi śpiewać. -Nie mam oporów niestety, nie mam kompleksów, ale inni mają opory - przyznał w rozmowie z Wojciechem Mannem. Usłyszeliśmy "Wśród nocnej ciszy" w wykonaniu Tuska. - Myślę, że zgodzicie się ze mną, że pan przesadził w samokrytyce swojego śpiewu, ponieważ szereg nut było na swoim miejscu - podsumował prowadzący program.