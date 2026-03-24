24 marca Marta Nawrocka wzięła udział w inauguracyjnym spotkaniu "Fostering the Future Together" ["Wspólnie kształtujemy przyszłość" - red.], której inicjatorką jest pierwsza dama USA, Melania Trump. Wydarzenie odbyło się w Waszyngtonie, w amerykańskim Departamencie Stanu. Do sieci trafiły zdjęcia z eventu, na których można dostrzec żonę Karola Nawrockiego.

Melania Trump wygłosiła 24 marca przemówienie w ramach dwudniowego szczytu "Fostering the Future Together Global Coalition" w Departamencie Stanu. Jak wynika z oświadczenia Białego Domu, to pierwsza taka sytuacja, że pierwsza dama gości w w Białym Domu przedstawicieli 45 krajów w ciągu jednego dnia. Wśród nich znalazła się Marta Nawrocka.

"Fostering the Future Together" to globalna koalicja krajów, której celem jest wspieranie dzieci poprzez edukację i technologię – poinformował Biały Dom. Okazuje się, że ta tematyka jest też bliska Marcie Nawrockiej

"Technologie nie znają granic, dlatego kluczowa jest współpraca i wymiana doświadczeń. I o tym tu, w Waszyngtonie mówią eksperci i światowi liderzy. Dzięki odpowiedzialnemu podejściu możemy tworzyć środowisko cyfrowe, które będzie dla polskich dzieci bezpieczne, a jednocześnie da im równe szanse rozwoju. Na to szczególny nacisk zwraca uwagę Pierwsza Dama RP Marta Nawrocka" – mówił w Waszyngtonie minister Adam Andruszkiewicz, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, cytowany na stronie oficjalnej stronie Kancelaria Prezydenta RP.

Na tej samej stronie pojawiły się zdjęcia z wydarzenia, na których uchwycono Martę Nawrocką. Widać na nich, że pierwsza dama była bardzo skupiona. Korzystała z słuchawek, by wysłuchiwać kolejnych przemówień. Na niektórych ujęciach widać, że pilnie notowała. Nie była też jedyną osobą z Polski. Towarzyszyli jej wiceszef Kancelarii Prezydenta RP minister Adam Andruszkiewicz, a także Joanna Szczygielniak, Członek Rady Nowych Technologii i Cyfryzacji przy Prezydencie RP.

Z oficjalnej strony Kancelarii Prezydenta RP dowiemy się również, że 25 marca, a więc podczas drugiego dnia szczytu "Fostering the Future Togehter" Marta Nawrocka będzie uczestniczyła w spotkaniu wysokiego szczebla w Białym Domu. To tam wygłosi swoje przemówienie. "To wydarzenie bezprecedensowe" - poinformowano.