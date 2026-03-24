Sławosz Uznański-Wiśniewski i Aleksandra Uznańska-Wiśniewska tej wiosny powitają swoje pierwsze dziecko. Para od dawna tworzy szczęśliwe małżeństwo, a teraz posłanka KO pokazała się publicznie w zaawansowanej ciąży.

Zobacz wideo Ada Sułek wyznaje, z?e cia?z?a była dla niej zaskoczeniem. "Byłam w najlepszym sportowym wieku"

Na początku 2026 roku, tuż po sylwestrze, para podzieliła się radosną nowiną. "Kochani, wiosną 2026 powiększy nam się rodzina. Szczęśliwego Nowego Roku" - poinformowali nie kryjąc radości.

Niedawno para odwiedziła Rio Centrum 0 ośrodek wspierający matki i dzieci z Ukrainy oraz polskie domy dziecka. Podczas wizyty zrobiono liczne zdjęcia, na których widać Aleksandrę w zaawansowanej ciąży. Posłanka na tę okazję wybrała dopasowaną czarną sukienkę o długości midi, która subtelnie podkreśliła ciążowe krągłości. Organizacja Omenaa Foundation tak relacjonuje spotkanie: "Były fascynujące opowieści o kosmosie, nieoczekiwane pytania i mnóstwo śmiechu. Dziękujemy za czas, który poświęciliście naszym podopiecznym. Za każdą opowieść, każdy uścisk, każdy uśmiech i każde miłe słowo. Zapraszamy wkrótce ponownie!". Kadry, o których mowa, zobaczycie w naszej galerii:

Data ogłoszenia ciąży Uznańskich-Wiśniewskich ma szczególne znaczenie

Nowiną o tym, że ich rodzina wkrótce się powiększy, para podzieliła się dokładnie 2 stycznia 2026 roku. Jak się okazało, wybrana data nie jest przypadkowa. Dokładnie rok wcześniej, 2 stycznia 2025 roku, zakochani wzięli ślub w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Para postanowiła, że ich obrączki także będą wyjątkowe - mają dwie pary: "ziemskie" i "kosmiczne". Znalazły się w nich kawałki pocisku, który Aleksandra przywiozła z Jemenu oraz meteorytu. Zakochani tak opowiadali o znaczeniu obrączek: "Chcieliśmy zawrzeć w nich naszą historię, trochę naszych wcześniejszych historii i scalić je w jedną, którą dzisiaj budujemy razem" - powiedzieli w "Dzień dobry TVN". CZYTAJ TEŻ: Różnica wieku między Aleksandrą Uznańską-Wiśniewską a Sławoszem zaskakuje. Wszystko jasne.