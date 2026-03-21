Marta Nawrocka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie śledzi ją prawie 300 tys. obserwatorów. Pierwsza dama publikuje posty dotyczące m.in. pełnienia jej obowiązków jako żona prezydenta oraz udziału w różnych wydarzeniach. W sobotę 21 marca postanowiła udostępnić nowy wpis z ważnej okazji. To właśnie wtedy obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa.

Marta Nawrocka pamiętała o Światowym Dniu Zespołu Downa. "Każdy z nas jest wyjątkowy"

Nawrocka zdecydowała pokazać, że jako pierwsza dama pamięta o osobach z zespołem Downa w tym ważnym dla nich dniu. Żona prezydenta opublikowała fotografię oraz w poruszający sposób, krótko ją podpisała. "Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Każdy z nas jest wyjątkowy – i właśnie to czyni świat piękniejszym" - możemy przeczytać w opisie zdjęcia, na którym widzimy, jak przytula młodą dziewczynę. W komentarzach prędko pojawiło się wiele miłych wpisów ze strony internautów. W dużej mierze zalali oni profil Nawrockiej serduszkami, doceniając, iż postanowiła zabrać głos w tym wyjątkowym dniu.

Marta Nawrocka ma napięty grafik. Niebawem ma spotkać się z Melanią Trump

Przypomnijmy, że zaledwie 19 marca pojawiły się również doniesienia o kolejnych, nadchodzących zobowiązaniach pierwszej damy. Mowa tu o jej możliwej podróży do Stanów Zjednoczonych. "Żona prezydenta Karola Nawrockiego spotka się z Melanią Trump. To będzie szczególne wydarzenie: spotkanie pierwszych dam przy okrągłym stole. Oprócz naszej prezydentowej do rozmów zaproszone zostały też pierwsze damy, m.in. z Łotwy, Litwy i Francji" - poinformowała redakcja "Super Expressu".

Co ciekawe, informator z Pałacu Prezydenckiego zdradził przy tym więcej szczegółów. "Pierwsze damy wezmą też udział w akcji charytatywnej" - wyjawił dziennikarzom. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Marta Nawrocka poleci do USA. Spotka się z Melanią Trump. 'To będzie...'".

