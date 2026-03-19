Marta Nawrocka nie zwalnia tempa. 13 marca pierwsza dama otworzyła wystawę dzieł Zdzisława Beksińskiego w Pałacu Prezydenckim. "Chciałabym serdecznie podziękować dyrektorowi Muzeum w Sanoku za przygotowanie tej wystawy. Dzięki niej goście odwiedzający Pałac Prezydencki (...) będą mogli poznać i docenić naszą rodzimą twórczość, z której jesteśmy dumni" - pisała na swoim instagramowym profilu. Wkrótce żona Karola Nawrockiego wyjedzie z Polski.

Marta Nawrocka wyleci do USA. "To będzie szczególne wydarzenie"

Według ustaleń "Super Expressu", pierwsza dama poleci do Stanów Zjednoczonych. Ponoć Marta Nawrocka planuje spotkać się z Melanią Trump. "Żona prezydenta Karola Nawrockiego spotka się z Melanią Trump. To będzie szczególne wydarzenie: spotkanie pierwszych dam przy okrągłym stole. Oprócz naszej prezydentowej do rozmów zaproszone zostały też pierwsze damy, m.in. z Łotwy, Litwy i Francji" - przekazuje portal. "Pierwsze damy wezmą też udział w akcji charytatywnej" - powiedział informator z Pałacu Prezydenckiego.

Marta Nawrocka o edukacji zdrowotnej. Nie zapisała syna na przedmiot

W lutym ukazał się wywiad Marty Nawrockiej z Joanną Kryńską. Pierwsza dama została m.in. zapytana o przedmiot edukacja zdrowotna. - Edukacja zdrowotna jak najbardziej. Trzeba dzieci edukować o zdrowiu fizycznym, psychicznym, o właściwym odżywianiu. Ale treści w tym projekcie były dla nas niejasne i postanowiliśmy naszego syna nie zapisywać na te zajęcia - wyjaśniła na antenie TVN24. Wspomniała także o swoim podejściu do in vitro. - Nie ograniczałabym, jeżeli ktoś nie może mieć dziecka. Ja nie jestem w takiej sytuacji. Jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci. Zaszłam naturalnie w ciążę, urodziłam zdrowe dzieci i nie mierzyłam się z tym problemem i nie ograniczałabym drugiemu człowiekowi tego prawa - mówiła.

