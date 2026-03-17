Agnieszka Holland to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego kina. Reżyserka podzieliła społeczeństwo filmem "Zielona granica". Zbigniew Ziobro, który jeszcze w 2023 roku pełnił funkcję ministra sprawiedliwości, nie krył rozgoryczenia. Porównał produkcję Holland do "propagandowych filmów" w niemieckiej III Rzeszy. Reżyserka postanowiła pozwać polityka. 17 marca wyszło na jaw, że wygrała sprawę.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Holland protestuje przeciwko polityce migracyjnej Tuska

Agnieszka Holland wygrała w sądzie ze Zbigniewem Ziobrą

Adwokatka Sylwia Gregorczyk-Abram poinformowała, że Holland zwyciężyła z Ziobrą. "Dziś Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny wydał wyrok z powództwa Agnieszki Holland przeciwko Zbigniewowi Ziobrze o ochronie dóbr osobistych" - przekazała na wstępie 17 marca. "Sprawa związana była z szeregiem wypowiedzi z jesieni 2023 roku ówczesnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, o zdecydowanie defamacyjnym charakterze, atakujących samą Agnieszkę Holland i wyreżyserowany przez nią film 'Zielona Granica'" - wyjaśniła prawniczka.

Na dodatek Ziobro jest zobowiązany do opublikowana w serwisie X przeprosin pod adresem reżyserki. Przedstawiono jego treść. "Ja, niżej podpisany Zbigniew Ziobro przepraszam Agnieszkę Holland za wielokrotne naruszenie jej dóbr osobistych, w szczególności nazwiska, czci, godności osobistej oraz twórczości artystycznej poprzez porównywanie jej i wyreżyserowanego przez nią filmu Zielona Granica do działalności propagandystów III Rzeszy i Stalinizmu oraz innych zbrodniczych reżimów poprzez oskarżenie jej o moralną zbrodnię oraz używanie innych haniebnych i stygmatyzujących określeń. Zbigniew Ziobro".

To jednak nie jest wszystko. Były minister sprawiedliwości musi wpłacić kilkadziesiąt tysięcy na wskazany cel społeczny. "Zbigniew Ziobro został zobowiązany do wpłaty 50.000 złotych na cel społeczny – tj. na rzecz Stowarzyszenia 'Dzieci Holocaustu'" - dowiadujemy się z postu adwokatki.

Artykuł jest aktualizowany