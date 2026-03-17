Wielokrotnie mogliśmy się przekonać o tym, że politycy często nie mówią nam prawdy. Nicole Büttner stara się nam udowodnić, że nie zalicza się do tej części rządzących. Polityczka, która pełni funkcję sekretarz w Wolnej Partii Demokratycznej, pokazała, że słowa należy dotrzymywać. Na jej profilu w mediach społecznościowych pojawił się wpis, w którym poinformowała, że ścięła włosy. Jest to wynik tego, że przed wyborami założyła się, że jej partia przekroczy próg wyborczy. Jak widać, nie udało się.

Niemiecka polityczka ścięła włosy. A wszystko przez przegrany zakład

Nicole Büttner przed wyborami była pewna, że jej partia dostanie się do parlamentu krajowego Badenii-Wirtembergii. Z tego powodu w rozmowie z dziennikiem "Schwäbische Zeitung" mówiła, że Wolna Partia Demokratyczna z pewnością przekroczy próg wyborczy. Zadeklarowała wówczas, że jeśli partii się to nie uda, to zgoli włosy. Ostatecznie FDP nie uzyskało wymaganych pięciu procent.

Po nieudanych wyborach polityczka spełniła obietnicę. Choć była przywiązana do swoich kręconych włosów, Nicole Büttner ogoliła się na łyso. Na nagraniu, które opublikowała na swoim Instagramie, możemy ją zobaczyć w chuście na głowie. - Założyłam się, przegrałam i dlatego dotrzymuję słowa - podkreśliła. "Jeżeli chcemy zmierzyć się z wielkimi wyzwaniami, z którymi nasz kraj staje twarzą w twarz, fundamentem tego musi być zaufanie i wiarygodność" - czytamy w opisie postu. Polityczka wyjawiła, że włosy przekazała na cele charytatywne.

Ogoliła się na łyso, bo przegrała zakład. Tak zareagowali internauci

Post niemieckiej polityczki wywołał spore zainteresowanie. Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy, w których internauci docenili, że Büttner dotrzymała słowa. "Mocna akcja! Nowa fryzura bardzo do Ciebie pasuje!", "Szacunek", "Ogromny szacunek za dotrzymanie słowa", "Odważnie, Nicole! Teraz trzeba walczyć dalej!", "To nie rozwiązuje naszych problemów, ale jest konsekwentne i zrobione z klasą. Szacunek za to!" - podkreślali użytkownicy Instagrama. Zgadzacie się z ich opiniami?

