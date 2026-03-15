Oscary to nie tylko święto kina, lecz także filmy, które przypominają o prawdziwych tragediach. Jednym z najbardziej poruszających tytułów nominowanych w tym roku jest "Głos Hind Rajab", fabularyzowany dokument odtwarzający dramatyczne wydarzenia z 29 stycznia 2024 roku w Strefie Gazy. Film pokazuje historię sześcioletniej dziewczynki, która utknęła w samochodzie podczas ostrzału i przez radio błagała ratowników o pomoc, gdy wolontariusze Czerwonego Półksiężyca próbowali dotrzeć na miejsce. Produkcja już w niedzielę 15 marca może otrzymać nagrodę. Niestety podczas wydarzenia zabraknie jednego z gwiazdorów.

Oscary bez palestyńskiego aktora. Dlaczego Motez Malhees nie pojawi się na gali?

Motez Malhees, który wciela się w jedną z głównych postaci w filmie "Głos Hind Rajab", nie pojawi się na tegorocznej ceremonii wręczenia Oscarów. Aktor poinformował na Instagramie, że nie dostał zgody na wjazd do Stanów Zjednoczonych, co uniemożliwi mu udział w gali. Wokół sprawy nie brakuje kontrowersji.

"Nasz film 'Głos Hind Rajab' został nominowany do Oscara. Miałem zaszczyt zagrać jedną z głównych ról w historii, o której świat musiał usłyszeć. Ale mnie tam nie będzie. Nie wolno mi wjechać do Stanów Zjednoczonych ze względu na moje palestyńskie obywatelstwo. To boli. Ale taka jest prawda. Można zablokować paszport. Nie da się jednak zablokować głosu" - napisał poruszony aktor. Warto przypomnieć, że ograniczenia wjazdu do USA, wprowadzone za prezydentury Donalda Trumpa, dotyczą m.in. osób posługujących się dokumentami wydanymi przez władze Autonomii Palestyńskiej.

Motez Malhees nie przyleci na Oscary. Oto reakcja fanów

Internauci są poruszeni wpisem aktora. Większość z nich wysłała mu emoji serca, aby okazać wsparcie w obecnej sytuacji. Niektórzy pokusili się o obszerniejszy komentarz. "Jesteś genialny. A to jest łamiące serce i niesprawiedliwe", "Wysłuchaliśmy cię. Dziękuję za zrobienie tego filmu", "Nasza praca przy tym filmie, jak i sam film, są niesamowite i będą żyły wiecznie. Przesyłam dużo miłości i szacunku" - czytamy pod postem.

