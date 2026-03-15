Konflikt między Melanią Trump a Michaelem Wolffem nabiera tempa. Afera rozpoczęła się po publicznych wypowiedziach dziennikarza, w których sugerował on możliwe powiązania pierwszej damy USA ze zmarłym Jeffreyem Epsteinem. W odpowiedzi na te słowa Melania miała stosować groźby i zapowiedzieć podjęcie kroków prawnych. Według doniesień serwisu OK! Magazine, Wolff zdecydował się uprzedzić jej działania i sam złożył pozew w październiku 2025 roku.

Melania Trump została pozwana. Co się stało? W tle Jeffrey Epstein

Michael Wolff twierdzi, że jego stanowisko opiera się na informacjach pochodzących od źródeł, z którymi współpracuje. Jak powiedział, działania Melanii Trump były reakcją na jego wypowiedzi dotyczące jej relacji z Epsteinem. "Melania Trump groziła mu w związku z jego publicznymi wypowiedziami dotyczącymi jej relacji z Epsteinem" - można przeczytać.

Otoczenie byłej pierwszej damy zdecydowanie zaprzecza jednak tym sugestiom. Prawnicy Melanii Trump utrzymują, że przedstawiane przez Wolffa informacje nie mają wystarczających podstaw. W sporze pojawiła się także kwestia miejsca zamieszkania Melanii Trump. Wolff uważa, że dowody przedstawione przez prawników Donalda Trumpa, mające potwierdzać jej rezydencję na Florydzie, są niewystarczające. "Jedynym dowodem, który dotąd wskazali, aby potwierdzić, że jest rezydentką Florydy, jest to prawo jazdy" - wyjaśnił Michael Wolff. Dodatkowym elementem całej historii stał się film dokumentalny "Melania". Produkcja pokazuje byłą pierwszą damę jako osobę próbującą odnaleźć się w Nowym Jorku i rozwijać własną markę.

Melania Trump pozwana. Podjęto już dalsze kroki

W trakcie realizowania pozwu pojawiło się dużo problemów. Jak przekazują zagraniczne media, postępowanie komplikuje również sama procedura doręczenia pozwu. Zespół prawników Donalda Trumpa domaga się, aby wszelkie dokumenty były przekazywane wyłącznie za ich pośrednictwem, jednocześnie odmawiając przyjęcia pism od prawników Wolffa. Próba dostarczenia dokumentów do apartamentu Melanii Trump w Nowym Jorku także zakończyła się niepowodzeniem, a pracownicy budynku potwierdzili jej obecność, jednak nie zgodzili się przyjąć korespondencji. W rezultacie kwestia miejsca zamieszkania pierwszej damy stała się jednym z kluczowych punktów spornych w toczącym się postępowaniu. Prawnicy Donalda Trumpa otwarcie krytykują działania dziennikarza, a sprawa wciąż się ciągnie. Co sądzicie?

